Il Feltre batte l’Aosta in un finale thrilling: 5-4

Volata da brividi nella prima semifinale della Coppa Italia di hockey su ghiaccio. Vince ma sorpattutto convince Feltre, che a parte i primi 5′ iniziali non si fa intimorire dalla corazzata Aosta, scesa a Varese per vincere e conquista l’accesso in finale con il punteggio di 5-4. Decisivi gli ultimissimi minuti con i veneti prima raggiunti da due reti di Buono e poi capaci di siglare la rete della vittoria con Dell’Agnol in extremis.

La gara inizia subito veloce, con i Gladiatori che partono rapidi, ma Feltre è ben messa sul ghiaccio ed i ripetuti attacchi aostani non sortiscono effetti. Prima frazione che si chiude a reti bianche, 0-0.

Nel secondo periodo i veneti dominano la prima parte di gara, ma è Aosta a passare con Nardella, sfiorando il raddoppio poco dopo sventato da un ottimo Manfroi. Veneti che reagiscono e pareggiano con Zampieri, e allungano con Kadlec.

Terza frazione che si apre con una stupenda rete di Foltin, per il 3 a 1 di Feltre, risponde immediatamente Aosta con una azione solitaria di Mocellin che riapre il match a cui i veneti rispondono con Lytvynov, terzino dal bastone d’oro (4-2). La gara sembra segnata ma Carmine Buono la riapre con un gol dalla corta distanza per poi trovare il pareggio a due minuti dalla fine. I supplementari aleggiano sotto la volta dell’Acinque Ice Arena ma a cacciare lo spettro ci pensa Matteo Dell’Agnol a pochi secondi dallo scadere, portando il Feltre in finale.

HC AOSTA – HC FELTRE 4-5

(0-0, 1-2, 3-3)

Reti: 24’43” Nardella (A- Buono Ca., Nimenko), 25’57” Zampieri (F- Broch, Atamanchuk), 39’40 Kadlec (F- Foltin, Korkiakoski), 40’59” Foltin (F- Korkiakoski, Kadlec), 44’09” Moncellin (A- De Santi), 50’44” Lytvynov (F- Foltin, Korkiakoski), 52’48” Buono Ca.(A- Nardella), 57’45” Buono Ca.(A- Lysenko, Berger), 59’17 Dall’Agnol M.(F- Foltin, De Giacinto)

Note. Penalità: A 8’, F 6’. Superiorità: A 1/2 , F 1/3. Spettatori: 500.