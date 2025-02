Metamorfosi visibili, mostra aperta a Villa Pomini di Castellanza fino al 9 marzo

L’inaugurazione della mostra Metamorfosi visibili di Fausto Bianchi, avvenuta il 1° febbraio, è stata un successo. La serata ha visto una numerosa partecipazione di pubblico, tra cui collezionisti, artisti e appassionati, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con le affascinanti opere dell’artista, suscitando un vivace dialogo e molteplici riflessioni. Hanno presentato l’Assessore alla Cultura Davide Tarlazzi, la Vicesindaco Cristina Borroni, Renata Castelli e Debora Ferrari curatrici, insieme a Caterina De Sario, del progetto.

Il 9 febbraio, alle ore 16:30, si terrà la conferenza “L’immagine di San Giulio nell’arte di Renata Castelli”, che offrirà un’importante chiave di lettura sul Santo Patrono della città, mentre Debora Ferrari dialogherà in mostra coi visitatori sull’opera e il pensiero di Fausto Bianchi. Un’occasione da non perdere per approfondire il percorso artistico e le motivazioni che sottendono le sue “Metamorfosi visibili” in presenza dell’artista.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto e alcuni sponsor territoriali (Mazzucchelli, Daniele Di Fiore, Oliver, Erredi Impianti) e inoltre gode del Patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia. Inoltre, fino al 9 marzo, le scolaresche e i gruppi potranno partecipare a visite guidate con l’artista, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle sue opere, offrendo spunti di riflessione e un’esperienza coinvolgente e educativa. Le visite sono disponibili su prenotazione, per un incontro diretto e ravvicinato con l’arte.

La mostra sarà visitabile fino al 9 marzo 2025, nei seguenti orari: sabato 15-18.30 e domenica: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:30. Ingresso libero. Visite guidate per le scuole su appuntamento in settimana.