Moda sostenibile: il futuro passa dalle nostre scuole

«Chi meglio dei ragazzi può rivolgersi ai ragazzi?». Cristina Riganti, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio, una volta individuato l’obiettivo di contrastare la “fast fashion” ha immediatamente pensato alle scuole superiori del

Varesotto con indirizzo moda. Il risultato è un concorso a loro riservato, inserito nei “Fashion Days” la manifestazione che dal 13 al 16 marzo coinvolgerà i negozi di tutto il territorio provinciale.

Le scuole partecipanti hanno ricevuto due indicazioni chiare: proporre modelli sostenibili e adatti all’uso quotidiano. Per il resto, spazio alla creatività.

I progetti sono 44

Il concorso ha coinvolto gli studenti dell’Acof Olga Fiorini di Busto Arsizio, del Newton di Varese e dell’Aslam di Samarate, chiamati a sviluppare progetti originali ispirati ai principi della sostenibilità. Dopo tre mesi di lavoro, grazie al fondamentale supporto degli insegnanti, sono stati realizzati 44 progetti, ora al vaglio della giuria. Oltre ai tre vincitori, saranno assegnate menzioni speciali a chi si è distinto in particolari aspetti del lavoro svolto.

Riganti: «Qualità, non quantità»

Il coinvolgimento delle scuole», spiega Riganti, «per noi è sempre prioritario, in ogni iniziativa di Confcommercio. I ragazzi sono il nostro futuro, lo sono perché saranno i nostri imprenditori di domani e perché sono già una parte importante degli utenti che “consumano” moda, ovvero abbigliamento, accessori e calzature. Hanno delle abitudini di acquisto che alla

qualità dei tessuti e delle lavorazioni, privilegiano il basso costo. Il nostro obiettivo è perciò quello di creare in loro una nuova cultura improntata sul valore della sostenibilità che, inevitabilmente, passa attraverso l’utilizzo di materiali di qualità. Vorremmo fare capire loro che chi più spende meglio spende, far capire il valore di quello che indossano, fare comprendere che tessuti certificati e quindi di livello possono durare a lungo e posso persino riprendere vita attraverso il riciclo e il riutilizzo».

Dalla tradizione all’innovazione: riciclo e tecnologia

Gli studenti hanno lavorato esclusivamente con scarti di lavorazione certificati, forniti da Luxuritina, azienda tessile di Gallarate che ha aderito con entusiasmo al progetto. I tre modelli vincitori non saranno solo realizzati fisicamente, ma diventeranno anche prodotti virtuali grazie a Futureclo, startup innovativa gallaratese specializzata in tecnologie 3D, AR/VR e digital twin per il settore tessile/abbigliamento che ha aderito al progetto con grande entusiasmo, portando innovazione digitale e tecnologica al Fashion Days.

Accanto al capo fisico, assemblato da Luxuritina, Futureclo realizzerà il prodotto tridimensionale, indossabile virtualmente attraverso un QR code o tramite i “virtual AR Mirror”, soluzione software/hardware di proprietà di Futureclo, che potranno trovarsi nelle vetrine dei negozi. Un’opportunità che apre nuove prospettive anche per il commercio di prossimità, rendendo la tecnologia digitale un alleato dei negozi indipendenti.

Premi e opportunità per i giovani designer

I vincitori avranno la possibilità di entrare nelle aziende dell’alta moda, vivendo un’esperienza diretta nel settore. Inoltre, affiancheranno i tecnici di Futureclo nella realizzazione del modello virtuale, che resterà a loro uso esclusivo. Se qualche imprenditore decidesse di produrre il capo o l’accessorio vincitore, il progetto potrebbe persino arrivare in vendita.

La giuria: esperti a confronto

A decretare i vincitori sarà una giuria di alto profilo, presieduta da Cristina Riganti, e composta da: Ottavio Missoni, Giulio Felloni (presidente Federazione Moda Italia Confcommercio), Massimo Torti (segretario generale Federazione

Moda Italia Confcommercio), German Picco (Founder & Ceo Futureclo), Daniela Bestetti (amministratore delegato Luxuritina), Barbara Mason (Ceo APEX), Andrea Porrini (Ceo di Porrini Moda).

Le aziende protagoniste del progetto

Futureclo è una Digital, Tech & innovation Company per il settore Fashion & Luxury; società innovativa con sede a Gallarate, fondata nel marzo 2021 da German Picco e Carlo Mantori, entrambi provenienti dal settore tessile/abbigliamento. La conoscenza del settore moda e l’approccio innovativo nello sviluppo e l’utilizzo di tecnologie digitali, consentono a Futureclo di essere artefice di un cambiamento epocale, sviluppando progetti altamente innovativi volti a migliorare le performance del business in termini di efficienza, competitività e sostenibilità.

Luxuritina, storica azienda di Gallarate fondata nel 1974, azienda specializzata nella produzione di jersey e maglieria tagliata, per uomo, donna e bambino, di alta qualità. Oltre a collaborare con brand internazionali, ha fatto della sostenibilità un pilastro della propria attività, garantendo una filiera certificata e tracciabile. Daniela Bestetti, alla guida dell’azienda, promuove l’innovazione nel rispetto dell’ambiente e della tradizione artigianale.

I Fashion Days

I Fashion Days di Federmoda Confcommercio Varese, in programma dal 13 al 16 marzo 2025, coinvolgono i negozi di moda della provincia con eventi, promozioni e iniziative per valorizzare il commercio fisico e sensibilizzare sulla moda sostenibile.

Partecipano tutte le categorie che collaboreranno tra loro nell’organizzazione di appuntamenti nei punti

vendita. Per ulteriori informazioni e per aderire è possibile consultare il sito www.fashiondays.va.it.