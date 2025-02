“Navigare a vista” ai magazzini Tumiturbi

Si intitola “Navigare a Vista: viaggio utopico in un immaginario” ed è uno spettacolo che si terrà lunedì 17 febbraio alla fine di un percorso di formazione sul Teatro di comunità e improvvisazione tenuto all’interno di Varese Corsi da Michele Todisco. (Foto: in primo piano Michele Todisco, immagine di repertorio)

In collaborazione con Coopuf e TuMiTurbi questo evento unico promette di trasportare il pubblico in un viaggio affascinante attraverso un mondo di fantasia e riflessione, dove l’immaginario quotidiano si intreccia con le utopie più audaci. Un intreccio di teatro e tecnologia social. Si vivrà in un qui ed ora del teatro, e un qui ed altrove dei media social. “Navigare a vista” è un’opera che invita gli spettatori a partecipare ed esplorare le possibilità di un’esistenza alternativa, dove i sogni e la realtà si fondono in un’esperienza coinvolgente e stimolante. Attraverso una combinazione di performance artistiche, musica e narrazione, gli artisti daranno vita a scenari che sfidano le convenzioni e invitano alla riflessione.

L’evento si svolgerà presso i magazzini TuMiTurbi in via Carlo De Cristoforis,5 a partire dalle 20 e 30 con ingresso libero e gratuito ad offerta libera.

Si consiglia di prenotare in anticipo.

Per ulteriori informazioni, contattaci a manimaestre@gmail.com oppure whatsapp 3396177718