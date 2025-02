Nel 2024 sono stati oltre 80.000 gli interventi del 118 di Varese: 25 uscite in codice rosso ogni giorno

Sono stati 81.546 i soccorsi effettuati dai sanitari coordinati dalla centrale del 118 di Varese nel 2024. Le missioni svolte dagli equipaggi sono state 93.827, perchè per un intervento possono intervenire anche più mezzi. Rispetto al 2023, quando furono realizzati 91.737 missioni e 80.330 soccorsi, i dati sono in crescita.

La AAT 118 Varese

La AAT 118 Varese (Articolazione Aziendale Territoriale) ricopre gran parte del Varesotto e l’Alto Milanese nell’area di Legnano, facenti capo ai distretti telefonici 0332/0331 . È escluso quindi il Saronnese.

Il bacino di utenza stimato è di più di un milione di abitanti.

Dispone di 26 mezzi di base in convenzione continuativa e altri mezzi in convenzione estemporanea, oltre a 4 automediche h24 e 3 auto infermieristiche, di cui due h24 disposte sul territorio di competenza.

Nel 2024 due interventi su tre per malore

Lo scorso anno, due uscite su tre di medici, infermieri sono avvenute per malore, mentre il 15,31% dei soccorsi è stato effettuato inseguito a cadute. Hanno risposto 4400 volte alle chiamate per incidenti stradali (5,40%). Il territorio di Varese è il quarto in Lombardia per incidenti su strada dopo Milano, Brescia e Bergamo.

Il 2,25% delle uscite dei mezzi di soccorso è stata per soccorrere persone che avevano riportato infortuni (1832) mentre 2041 ( il 2,50%) interventi sono da collegarsi a eventi violenti. Nel novero dell’attività annuale c’è una quota ( il 6,71%) di interventi avvenuti per motivi differenti.







Oltre 52.000 interventi per codici gialli

In quasi l’11% delle uscite, i soccorritori hanno operato in soccorso di codici rossi, mentre due interventi su tre sono stati per codici gialli e poco meno di uno su quattro per codici verdi. Le uscite per codici bianchi sono state 938 e rappresentano l’1,15%.

In media, dunque, ogni giorno le ambulanze del 118 sono intervenute per situazioni da codice rosso, 147 da codice giallo, 53 da codice verde e quasi 3 dacodice bianco.

Dati sovrapponibili tra 2023 e 2024

Dal confronto con il 2023, si nota che le richieste di soccorso dei due anni sono quasi sovrapponibili. Anche due anni fa, la quota maggiore degli interventi erstata fatta per malori ( il 68,29% contro il 67,84% del 2024). I soccorsi per eventi violenti erano stati 1898 ( il 2,36%), inferiori rispetto all’anno che si è appena concluso. Viceversa due anni fa ci fu un maggior numero di infortuni: gli equipaggi intervennero 1760 volte ( il 2,19%).

Missioni di soccorso insieme seguito a incidenti stradali nel 2023 furono il 5,07% cioè 4075, inferiori rispetto all’anno successivo che ha visto 4400 interventi.

Nel 2023 gli interventi per codici rossi furono l’11,04% ( 8871), il 63,62% furono codici gialli, il 24,35% codici verdi e lo 0,92% codici bianchi. In media, dunque, ogni giorno le ambulanze del 118 hanno trasportato 25 persone in codice rosso, 147 in codice giallo, 53 in codice verde e quasi 3 in codice bianco.

Equipaggi preparati e professionali

« La rete della AAT 118 varese è molto capillare e può contare su equipaggi preparati e professionali che garantiscono standard elevati- commenta la dottoressa Sabina Campi responsabile della centrale 118 Varese – Nella complessità ci sono a volte dei problemi, qualche intoppo ma è un modello di intervento in emergenza di qualità, che vede impegnate tante persone molto determinate e capaci».