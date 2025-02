Openjobmetis al fianco del Premio Strega 2025

Raccontare storie significa dare voce a idee, emozioni e visioni. E proprio il valore della narrativa, capace di ispirare e lasciare un segno, è al centro della nuova connessione tra Openjobmetis SpA e il riconoscimento letterario più prestigioso d’Italia: l’Agenzia per il Lavoro, tra i principali player del mercato, diventa infatti partner del Premio Strega 2025 e sostenitrice del Premio Strega Giovani 2025.

Un’alleanza, questa, che celebra la forza delle narrazioni e la loro capacità di trasformare sia chi le scrive, sia chi le legge. La letteratura è infatti uno strumento di crescita personale e collettiva, un mezzo per comprendere meglio il mondo e ampliare gli orizzonti. Per questo motivo Openjobmetis ribadisce con questa partnership il proprio impegno nel valorizzare la cultura come leva di arricchimento individuale e collettivo, dimensione fondante anche nel mondo lavorativo.

Dalla collaborazione fra Openjobmetis e il Premio Strega nasce inoltre un nuovo contest – “Mostra il tuo talento” – un invito ai giovani per parlare di attitudini, sogni e aspirazioni, anche e forse soprattutto nella consapevolezza che per molti tutto ciò è ancora qualcosa da scoprire.

Il contest è aperto a studentesse e studenti di istituti superiori che potranno concorrere con racconti testuali o grafici, fotografie, brani musicali, video o altre forme d’espressione che corrispondano al proprio vissuto e alle proprie esperienze e aspirazioni.

Dal 18 febbraio al 18 marzo 2025 sarà possibile iscriversi al concorso accedendo all’apposita sezione del Premio Strega Giovani (qui il link: https://premiostrega.it/PS/contest-mostra-il-tuo-talento/).

I materiali dovranno essere inviati, contestualmente o successivamente, alla mail contest@fondazionebellonci.it entro le ore 12 di venerdì 11 aprile 2025. La premiazione si svolgerà a fine maggio 2025, nella scuola dello studente o della studentessa vincitrice. Openjobmetis premierà sia il vincitore o la vincitrice con una gift card La Feltrinelli del valore di 500 euro, sia la scuola che riceverà una donazione per un valore di 1.000 euro da spendere in attrezzature scolastiche. La classe del vincitore o della vincitrice riceverà, inoltre, una “Lezione d’autore”: un ospite d’eccezione terrà una masterclass a proposito del proprio talento.

«Sostenere il talento significa accompagnare le persone nel loro percorso, offrire strumenti per comprendere e affrontare il domani – afferma Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis S.p.A. – Crediamo fortemente nel valore della cultura e del pensiero critico, elementi necessari a formare cittadini e professionisti consapevoli. Per questo siamo entusiasti di affiancare un premio che celebra le storie e chi le racconta».

