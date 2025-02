Paura nel centro storico di Cannobio per un incendio, una famiglia sfollata nella notte

Intorno alle 23 di lunedì sera i vigili del fuoco del comando di Verbania sono intervenuti in via Giovanola, nel centro storico di Cannobio per l’incendio di un tetto di un’abitazione di tre piani fuori terra. Le fiamme, che probabilmente si sono propagate da una canna fumaria, hanno interessato la piccola orditura in legno del tetto e la trave di colmo.

L’intervento di spegnimento e di messa in sicurezza è stato complicato dalle difficoltà di accesso al sito con i mezzi e per il trasporto dei materiali. I danni sono riferibili ad una porzione di copertura di circa 15 metri quadrati.

Nessuna persona è rimasta ferita. Una famiglia, residente nell’abitazione, ha trovato ospitalità a casa di parenti poiché i locali risultavano temporaneamente non fruibili. Per il completamento delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco di Verbania e i vigili del fuoco volontari di Gravellona Toce hanno lavorato per circa tre ore.