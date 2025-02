Porto Ceresio in festa: torna il Carnevale tra tradizione e spettacolo

A Porto Ceresio è tutto pronto per accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: il Carnevale.

Quest’anno le celebrazioni promettono di essere ancora più spettacolari, con un mix perfetto tra tradizione e innovazione che saprà stupire grandi e piccini.

IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Il Carnevale prenderà il via sabato 1 marzo con una giornata interamente dedicata ai più piccoli. A partire dalle ore 15, nella palestra comunale di Porto Ceresio, i bambini potranno immergersi in un mondo magico fatto di giochi, animazioni e tanto divertimento.

DOMENICA 2 MARZO UN POMERIGGIO DI FESTA

L’appuntamento prosegue poi domenica 2 marzo, giornata clou delle celebrazioni, con il 45esimo Carnevale Ceresino che si preannuncia straordinario. Tutte le realtà del paese si sono mobilitate per rendere questo evento unico, mescolando sapientemente tradizione e innovazione per offrire ai partecipanti una festa memorabile.

Questo il programma completo della giornata:

• Ore 10:45: Apertura con DJ Albi, che animerà la mattinata con musica coinvolgente.

• Ore 11:15: Spettacolo imperdibile del grandioso mangiafuoco Arcanis, pronto a stupire il pubblico con le sue esibizioni spettacolari.

• Ore 11:30: Servizio aperitivi per iniziare la festa con gusto.

• Ore 12:00: Pranzo a cura degli Alpini, con gustose proposte da assaporare in compagnia o da portare comodamente a casa.

• Ore 14:00: Partenza della grande parata con carri allegorici, un tripudio di colori, musica e creatività che attraverserà le vie del paese.

• A seguire: Grande novità di quest’anno: spettacoli serali, aperitivi e musica con il DJ Dos per chiudere la giornata in bellezza.