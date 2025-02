Project work Camera di Commercio di Varese “Dall’intuizione all’ Ho.Re.Ca.”

Si è svolto nella mattinata di ieri (mercoledì 5 febbraio) presso il CIOFS FP Varese il primo incontro con i cinque ragazzi che prenderanno parte al Project Work, bando promossa dalla CCIAA di Varese, alla quale LA SERVIZI SRL, società di Confesercenti Lombardia, ha partecipato.

“Dall’intuizione all’Ho.Re.Ca.”, un’iniziativa volta a trasformare idee innovative in imprese di successo nel settore dell’ospitalità, ristorazione e caffetteria (Ho.Re.Ca). Il progetto ideato e guidato dal La Servizi Srl, rappresenta un’opportunità unica di crescita per giovani aspiranti imprenditori, professionisti del settore e start-up alla ricerca di nuove strategie per competere in un mercato dinamico e in continua evoluzione.

Il progetto si articola in diverse fasi per una durata di 65 ore, che integrano il know-how aziendale con la freschezza e la creatività del mondo scolastico. Dalla fase iniziale di identificazione e valorizzazione delle intuizioni imprenditoriali, fino alla realizzazione di un manuale operativo che guiderà i partecipanti dall’idea imprenditoriale alla gestione concreta di un’attività nel settore Ho.Re.Ca.

Con la realizzazione del “manuale” uno degli elementi chiave del progetto, è la mappatura delle attività locali di successo nel settore Ho.Re.Ca., che offriranno agli studenti l’opportunità di osservare da vicino le dinamiche operative e le best practice del settore. Queste esperienze favoriranno la valorizzazione del territorio attraverso l’analisi delle eccellenze enogastronomiche e culturali del varesotto, da integrare nel manuale. Inoltre, i partecipanti potranno costruire una rete di contatti professionali, creando un networking territoriale che rafforzi il legame tra imprenditorialità e identità locale.

Obiettivi e risultati attesi

“Dall’intuizione all’ Ho.Re.Ca” si pone obiettivi ambiziosi:

– Favorire la nascita di nuove imprese ne settore Ho.Re.Ca.

– Supportare l’innovazione e il rilancio di attività già esistenti.

– Promuovere la competitività locale e la valorizzazione del territorio.

– Creare un network di professionisti ed esperti del settore.

«I cinque giovani coinvolti, selezionati dall’istituto CIOFS-FP, lavoreranno a stretto contatto con noi – dichiara la Direttrice territoriale Rosita De Fino e responsabile territoriale della società La Servizi Srl – sviluppare competenze imprenditoriali in ambito strategico come il marketing digitale, il branding, la gestione aziendale sono gli elementi principali per fare impresa».

Federica Patrini, Direttrice di CIOFS FP Varese ha dichiarato: «Abbiamo aderito con entusiasmo al Project Work promosso dalla Camera di Commercio su invito di Confesercenti, con cui collaboriamo da tempo in modo positivo; crediamo in una formazione di qualità per i giovani, sia a livello professionale che umano, riteniamo che iniziative come questa offrano loro opportunità concrete nel mondo del lavoro».

Al termine di questo percorso, gli studenti presenteranno il manuale il 13 maggio 2025 al CIOFS FP in occasione dell’evento “OrientaMente”, segnando così la conclusione ufficiale del progetto.

“Dall’intuizione all’Ho.Re.Ca.” è più di un semplice percorso formativo: è un acceleratore di idee, un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, una sfida per costruire il futuro del settore attraverso innovazione, formazione e passione, con un forte radicamento nel territorio e nelle sue eccellenze.