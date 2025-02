Regione Lombardia e Unioncamere alle ville Ponti di Varese per promuovere l’inclusione lavorativa

Si è svolta alle ville Ponti di Varese l’ultima tappa del tour regionale dedicato al “Modello Lavoro Inclusivo”, iniziativa volta a promuovere incentivi e opportunità per le aziende lombarde interessate all’inclusione lavorativa. Più di 300 manager, imprese e consulenti hanno partecipato alle tappe del tour che si è concluso nella nostra città, con un incontro che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e aziende.

Ad aprire la mattinata sono stati il Presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello e Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia: che hanno dato il via all’evento sottolineando entrambi l’importanza di iniziative come questa per il tessuto economico e sociale della regione.

Nel suo intervento, Simona Tironi ha evidenziato la necessità di «Andare oltre la logica del ‘lo devo fare perché me lo dice la legge’: ogni persona ha un valore e deve essere messa nelle condizioni di trasferire quel valore all’interno dell’azienda». L’assessore ha inoltre ricordato che «Regione Lombardia ha deciso di affrontare questa sfida con determinazione, offrendo strumenti concreti per creare ambienti di lavoro più equi e valorizzare il talento di ogni individuo» annunciando il nuovo bando “Innovazione a servizio dell’inclusione“, attivo fino al 31 marzo, con 3 milioni di euro disponibili per finanziare soluzioni innovative per l’inclusione lavorativa.

Successivamente, Mauro Vitiello ha condiviso la sua esperienza diretta come imprenditore: «Fino a qualche anno fa mi limitavo ad assolvere i doveri di legge, per quanto riguarda il lavoro di persone con disabilità. Qualche anno fa mi si è accesa una lampadina e ho cercato di vedere se era possibile assumerli in maniera diversa. Abbiamo fatto un percorso e ora abbiamo due lavoratori, affetti da autismo, che si sono rivelati dei collaboratori preziosissimi». Vitiello ha poi ribadito il ruolo della Camera di Commercio di Varese nel supportare percorsi di inclusione lavorativa e di valorizzazione dell’economia sociale.

L’evento si inserisce infatti all’interno del progetto “Sistema Inclusione“, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, che con il bando “Modello Lavoro Inclusivo nelle Imprese Lombarde” mira a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso finanziamenti e strategie innovative. Con uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro, il progetto sostiene le aziende nel trasformare la diversità in una risorsa competitiva.

Dopo i saluti sono cominciati gli interventi: per primo Carmelo Antonio Lauricella, Consigliere provinciale delegato al Lavoro, ha evidenziato il ruolo chiave delle istituzioni nel supportare politiche di inclusione che favoriscano il coinvolgimento attivo delle aziende e la creazione di opportunità per tutti.

Stefano Tomasoni, Referente dell’Area Progetti di Unioncamere Lombardia, ha illustrato invece gli incentivi previsti per le aziende lombarde dal “Bando Modello Lavoro Inclusivo”, mportante iniziativa di Unioncamere Lombardia volta a sostenere le imprese che scelgono di investire in progetti di inclusione. Dopo di lui Sara Carta, esperta di finanza agevolata per aziende, ha fornito dettagli pratici sulle modalità di partecipazione al bando, chiarendo procedure e requisiti per accedere ai finanziamenti.

Un momento particolarmente apprezzato dai partecipanti è stato l’intervento di Michela Degiovanni, avvocata e consulente, che ha spiegato come realizzare un progetto di inclusione efficace all’interno delle imprese, fornendo esempi concreti e suggerimenti pratici.

A conclusione dell’incontro Beppe Bruni, Direttore Risorse Umane di CAUTO – Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale, ha portato la testimonianza di un’azienda che ha già beneficiato del bando, condividendo la sua esperienza e i risultati ottenuti grazie agli incentivi ricevuti.

Dopo una sessione di domande e risposte, in cui i partecipanti hanno potuto chiarire dubbi e approfondire alcuni aspetti del bando, l’evento si è concluso con un momento di networking durante l’aperitivo offerto dalla Camera di Commercio di Varese.

Le imprese lombarde interessate possono partecipare al bando fino al 30 maggio 2025. Maggiori dettagli e modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale: www.unioncamerelombardia.it/bandi.