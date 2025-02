Ruba un furgone nel Tradatese, arrestato

L’hanno fermato mentre parcheggiava un furgone risultato rubato poiché il legittimo proprietario ne aveva da poco denunciato il furto.

Così i carabinieri della Stazione di Carnago l’hanno arrestato non senza difficoltà, e difatti l’accusa oltre al furto in quasi flagranza è anche quello di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, intorno ai 30 anni e personaggio noto alle forze dell’ordine è stato accompagnato in aula per il giudizio direttissimo dinanzi alla giudice Rossana Basile. L’imputato, difeso dall’avvocato Oskar Canzoneri, è personaggio noto alle forze dell’ordine con procedimenti penali in corso. “Ho fatto una sciocchezza, ho visto il furgone con le chiavi inserite sono salito e l’ho acceso. In merito alla resistenza a pubblico ufficiale, non ho fatto nulla di male, mi sono solo limitato a sedermi”, ha spiegato l’imputato.

Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto, e l’applicazione della misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.