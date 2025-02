Scontro nella notte sulla tangenziale di Varese, tre persone ferite

Scontro nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, lungo la tangenziale di Varese. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 4, per un incidente avvenuto in galleria, nel tratto di A60 all’altezza di Gazzada Schianno.

Nell’impatto, la cui dinamica è in fase di ricostruzione, sono state coinvolte tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con tre ambulanze e un’automedica oltre alle squadre dei Vigili del fuoco di Varese. Una delle persone coinvolte nell’impatto è stata medicata e trasportata in codice giallo (media gravità) all’Ospedale di Circolo mentre un’altra, rimasta lievemente ferita, è stata accompagnata per le cure all’Ospedale di Tradate.