Sì all’aiuto del Politecnico: sulla riqualificazione del centro storico di Albizzate sindaco e opposizione si tendono la mano

Dopo mesi di confronto su posizioni distanti e divergenti, la maggioranza e l’opposizione del consiglio comunale di Albizzate fanno un passo in avanti nella stessa direzione sul tema caldo della riqualificazione del centro storico e nello specifico dell’area della Corte Bassani.

Ad annunciarlo, con un comunicato condiviso, sono il sindaco Mirko Zorzo e il gruppo Noi Insieme guidato da Mariangela Cassese che hanno deciso di accettare l’impegno di un gruppo di studenti del laboratorio del Politecnico di Milano, chiamati a portare nuove idee e suggerimenti nella complessa partita della riqualificazione urbanistica del centro paese.

A portare sul tavolo questa proposta era stato il gruppo Noi Insieme che, già in occasione di un’assemblea pubblica, aveva coinvolto il professor Alessandro Rogora del Dipartimento di Architettura e di Studi Urbani del Politecnico di Milano. Il gruppo guidato da Mariangela Cassese, raccolta la disponibilità del professore, aveva proposto al sindaco di lavorare insieme ad un nuovo coinvolgimento di idee.

Un’idea, quella di accettare, che dev’essere maturata nella testa del primo cittadino soprattutto dopo l’ultima assemblea pubblica quando, sul tema della riqualificazione della Corte Bassani, erano emersi spunti o critiche abbastanza trasversali e slegati da preclusioni politiche. Del resto la ridefinizione urbanistica dell’area più storica del paese ha bisogno della necessità di superare gli steccati.

Da qui, evidentemente, questa nuova intesa tra le maggioranza e opposizione e un primo segnale della possibilità di lavorare insieme. ecco il comunicato diffuso dai gruppi consigliari:

I gruppi consigliari Mirko Zorzo Sindaco (maggioranza) e Noi Insieme (minoranza), espressione unanime del consiglio comunale di Albizzate annunciano una collaborazione con il Politecnico di Milano, accogliendo un Laboratorio degli studenti di Architettura, relativo al piano di attuazione del comparto conosciuto come Corte Bassani (centro storico). Il laboratorio avrà luogo tra febbraio e giugno di quest’anno.

L’Amministrazione comunale unanime accoglie con favore la disponibilità del Politecnico, convinta che questo laboratorio possa fornire nuovi stimoli e indicazioni utili per arrivare a un equilibrio progettuale che favorisca la riqualificazione della Corte Bassani e che possa soddisfare le diverse sensibilità presenti nel contesto politico e sociale del paese tenendo in debito conto anche l’interesse degli operatori privati interessati allo sviluppo immobiliare dell’area.

La speranza è quella di raggiungere un risultato che, nel rispetto delle differenti opinioni, possa consentire finalmente il rilancio di quest’area in un’ottica di crescita e rinnovamento e possa raccogliere in consiglio comunale il più ampio consenso tra le sue componenti.