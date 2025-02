Simon Pasini: workshop sul Lago Maggiore con lo straordinario “Maestro della luce”

Il Laboratorio artistico “L’albero d’oro’” di Antonella Petese organizza, nel mese di giugno, a Luino (Va), un workshop en plein air con Simon Pasini, aperto a tutti i livelli ma consigliato a chi ha esperienza nel disegno e nelle tecniche pittoriche. Artista noto come “Maestro della luce”, Simon Pasini (nato a Genova nel 1976), ha iniziato il suo percorso artistico come restauratore per poi specializzarsi in affreschi che ha realizzato in Italia, America e Giappone. Dal 2011 la sua attenzione si è spostata nel campo di quella che viene definita “l’art pour l’art”, collaborando attivamente con diverse gallerie ed esponendo soprattutto in Europa.

Sono paesaggi, scorci di città e “spaccati di vita”, in particolare la pittura en plein air e con modelli dal vivo, i soggetti che preferisce indagare. L’interesse mostrato dagli appassionati di arte al suo modo di dipingere, di affrontare la tela bianca e alle tecniche utilizzate per realizzare le sue opere, hanno dato il via alla proposta di corsi, di cui l’ultimo, nel settembre 2024, organizzato dall’Università dell’Exrtremadura in Spagna. Eccovi a presentare questo nuovo esclusivo progetto: un workshop, ideato in collaborazione con la collega artista Antonella Petese, che si svolgerà nella splendida cornice del Lago Maggiore, a Luino e dintorni, dal 23 al 27 giugno 2025.

I partecipanti potranno scegliere pacchetti da due giornate (23 e 24 giugno), tre (25, 26, 27 giugno) oppure cinque (23, 24, 25, 26, 27). Simon Pasini spiega che ogni giorno si lavorerà in un luogo differente, sperimentando un approccio diverso a seconda del soggetto scelto e della complessità dell’opera da realizzare. Si parlerà di materiali e strumenti di lavoro, di composizione, di colore; con un approfondimento sulla gestione della luce e del movimento. Nei giorni 23 e 25 giugno Pasini terrà dimostrazioni di due o tre ore consecutive.

Lavorando “a quattro mani”, aiuterà ciascuno a sviluppare il proprio stile. Ogni giornata si concluderà con un’analisi dei vari lavori e una sessione di feedback e confronto, tra domande e risposte. Un’occasione davvero imperdibile per apprendere o approfondire la pittura ad olio, guidati da un grande maestro dell’arte contemporanea internazionale. Le iscrizioni sono aperte e ci sono ancora posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni: www.lalberodoro.it info@lalberodoro.it