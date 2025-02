Speciale bocce: Possaccio, come complicarsi la vita

Se vogliamo parlare di cucina, evitiamo di citare i moderni chef per non incorrere nel rischio di privilegiare qualcuno a scapito di altri, ma riferiamoci al vate per eccellenza, a quel Pellegrino Artusi, più comunemente conosciuto come l’Artusi, autore del suo celeberrimo libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” – pubblicato nel 1891 – che ha improntato per decenni il mondo culinario e, soprattutto, il suo monumentale minestrone. Non entriamo nei dettagli sugli ingredienti e sulle motivazioni che lo spinsero a forgiarlo; una cosa è certa, il minestrone c’entra, eccome, nella prestazione degli atleti di Possaccio del 22 febbraio!

L’incontro con Roseto Arena delle Rose si presentava per nulla scontato – Roseto era appollaiata a metà classifica, nella zona centro/alta – tuttavia le premesse erano tutte a favore dei verbanesi, i quali, al comando con una serie di successi in trasferta davvero invidiabili, pensavano di fare il classico boccone dei teramani, una volta approdati sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore.

I bocconi, però, devono essere ingurgitati facendo molta attenzione agli ingredienti, altrimenti un eventuale pasticcio nella composizione può generare pesanti disturbi digestivi, difficili poi da superare. Possaccio era decollata bene, Giuseppe D’Alterio faceva parecchia confusione, alternando prodezze a banalità che mantenevano in partita Provenzano, comunque, bene o male, riusciva alfine a portare a casa il primo punto, imponendosi nel finale per 8-5.

La terna di Andreani/D’Alterio Pasquale/Signorini, ribadiva il concetto e con una bocciata da applausi di Andreani da quattro punti portava il punteggio sul 2-0. Sembrava un percorso in discesa: non era così. Il Giuseppe dosava male qualche elemento del famoso minestrone, si faceva irretire quasi senza reagire e soccombeva per 8-1, fornendo la celebrata boccata d’ossigeno a Roseto.

La terna si disperdeva in oziose discussioni se usare o meno il prezzemolo e l’aglio, rimaneva sempre sotto, anche perché Lelli si dedicava con puntiglio a confezionare una stampata dopo l’altra, e concedeva a Roseto di andare all’intervallo sulla parità. La ripresa pareva fornire lo spiraglio dal quale s’intravedeva il traguardo finale, Andreani/Signorini sbranavano gli avversari con un indiscutibile 8-0, mentre i fratelli D’Alterio, pur con molta fatica si portavano sul 7-4: “È fatta – dicevano convinti – ormai è sufficiente allargare, anche di poco lo spiraglio e i tre punti sono in saccoccia”. Invece un punticino alla volta e Roseto li raggiunge fino a vincere il set per 8-7.

E non era finita; Leali, stancatosi di sciorinare grandi tiri, è sostituito, per cui il duo teramano rimonta i lacustri portando il punteggio a loro favore sul 4-3. Ormai ai due D’Alterio non rimaneva che vincere per impattare la contesa, si mettevano a giocare come sanno e non davano scampo, imponendosi per 8-1: finalmente erano stati chiariti come dovessero essere dosate le verdure che componevano il minestrone dell’Artusi.

Possaccio rimane in testa alla classifica, tuttavia avrebbe potuto conferirle uno scossone e allargare il vallo con le inseguitrici, rimane che i campi del Verbano non sono più così ostici, come nel passato, agli avversari e di ciò sarà opportuno tenerne conto, considerato che le prossime due giornate dovranno essere giocate fra le mura amiche.

In serie A Caccialanza continua a stradominare, ancora una vittoria nettissima per 6-2 a Brescia, il che ha ampliato enormemente il divario sulla seconda. Punteggio pieno, distanze siderali: chi li potrà fermare?

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

22 febbraio – Campionato italiano Serie A – 7a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 21 – Flaminio 14 – Montegrillo 12 – Giorgione3Villese 10 – Brescia, Boville, Vigasio 8 –

Kennedy, Mosciano 7 – Cofer Marche 0.

22 febbraio – Campionato italiano Serie A2 – 7a giornata

Possaccio (VCO) – Roseto (TE) 4-4 (50-41)

Direttore di gara Zosi – Arbitri Nacci e Parison (terna completamente varesina)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 16 – Città di Nola (NA), Fontespina (MC) 14 – Mister Energy (SA) 13 – ASD

Arredamenti (BG) 10

22 febbraio – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 4a giornata

Nisciolano (CO) – Bederese (VA) 5-3

Manarese (CO) – Conturbia (NO) 2-6

Riposa Larios (CO)

Classifica

Conturbia 9 – Nisciolano 7 – Larios 4 – Manerese 3 – Bederese 0

22 febbraio – Basso Verbano – finale campionati provinciali coppia DIR

1) Pozzo Luca/Tenconi Antonio

2) Bodio Paolo/Napoli Emanuela

24 febbraio – Bottinelli/Vergiatese – inizio regionale serale individuale A,B,C,D

27 febbraio – Basso Verbano – finale campionati provinciali coppia tutte le categorie