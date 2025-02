Stagione teatrale al “Dante” di Castellanza: “Con tutt el ben che te voeuri”

Terzo appuntamento della “Stagione Teatrale 2024/2025 – In scena al Dante” Sabato 8 Febbraio alle ore 21,00 al Teatro di Via Dante a Castellanza con lo spettacolo teatrale in dialetto “Con tutt el ben che te voeuri”, scritto da Luciano Lunghi e diretto da Paolo Acquistapace.

Lo spettacolo organizzato da Rotary Parchi Alto Milanese con il patrocinio della Città di Castellanza, sarà portato in scena dalla Compagnia “Gli Amici del Teatro” di Birone di Giussano.