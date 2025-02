Tradate, auto si ribalta in Via Per Appiano: ferito automobilista ventenne

Questa mattina, 8 febbraio, poco prima delle 8, si è verificato un incidente stradale a Tradate, in Via Per Appiano.

Un’auto si è ribaltata coinvolgendo il guidatore, un giovane di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tradate e di Saronno, allertati dalla Soreu dei Laghi, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Saronno.

Nonostante l’impatto, il giovane non è stato trasportato in ospedale. I soccorsi sanitari, giunti con l’ambulanza, hanno effettuato una valutazione delle condizioni sul posto, decidendo di non procedere con il trasporto. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato essenziale per mettere in sicurezza l’area e l’automobile coinvolta, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del ribaltamento.