Trovata a Malpensa la super Ferrari rubata due volte in Svizzera e a Monaco: bloccati tre uomini dalla polizia

Nel tardo pomeriggio del 13 febbraio 2025 la Polizia di Stato di Malpensa ha denunciato due cittadini bielorussi di 26 e 37 anni ed un cittadino lituano di 37 anni per il reato di ricettazione di autovettura di lusso, una Ferrari F8 Tributo, rubata nell’estate del 2023 in Svizzera.

Nel corso della mattinata del 13 febbraio, l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Malpensa ha ricevuto la segnalazione da parte del Centro di Cooperazione Polizia e Dogana di Ventimiglia in merito ad un’auto rubata, localizzata in zona aeroportuale dal sistema di tracciatura GPS.

L’auto di lusso, di proprietà di un cittadino elvetico e rubata in Svizzera il 28 agosto 2023, era stata individuata nel mese di dicembre 2024 nel Principato di Monaco, dove era stata immobilizzata dai poliziotti monegaschi all’interno del Parcheggio del Casino. Nella notte del 13 febbraio, però, tre soggetti a volto coperto sono entrati all’interno del parcheggio e, dopo aver forzato il blocco-ruota, hanno rubato nuovamente l’autovettura.

L’attività di verifica ha consentito di individuare il veicolo segnalato, cui era applicata una targa austriaca poi risultata completamente “di fantasia”, presso un parcheggio sotterraneo del Terminal 1. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che alle 4 del mattino tre persone erano giunte presso il parcheggio a bordo della Ferrari e di un’altra vettura con targa francese. Alle successive ore 18 circa i tre individui sono ritornati presso il parcheggio e si sono riappropriati dei veicoli per tentare di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati dai poliziotti impegnati nel servizio di osservazione e appostamento.

Al termine degli accertamenti gli operatori hanno proceduto al sequestro della Ferrari F8 tributo, in quanto in effetti corrispondente al veicolo rubato in Svizzera nell’agosto 2023. Nell’occasione, la perquisizione personale estesa al veicolo con targa francese, di proprietà di uno dei tre soggetti, ha permesso di rinvenire e sequestrare numerosi attrezzi ed oggetti idonei allo scasso, fra cui una smerigliatrice angolare a batteria.

I tre stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.