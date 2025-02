Uisp c’è, per le donne e con le donne

L’8 marzo si festeggia la Giornata Internazionale della donna. Una ricorrenza cara al comitato Uisp di Varese che da sempre è impegnato nella valorizzazione della donna.

«Siamo consapevoli che, seppur ci siano passi avanti verso una maggiore parità, tante sono ancora le sfide che le donne devono affrontare ogni giorno – dice Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese – In un periodo segnato da difficoltà politiche, sociali ed economiche, vogliamo esprimere il nostro sostegno alle donne, che spesso si trovano a bilanciare mille impegni tra lavoro e vita familiare, affrontando difficoltà invisibili ma reali. La lotta contro le discriminazioni, la violenza – quella fisica e quella più subdola, che si nasconde dietro il silenzio – continua e va combattuta ogni giorno. Ogni anno, con la nostra corsa in rosa, cerchiamo di dare voce e visibilità a tutte le donne, un momento di celebrazione ma anche di riflessione e sostegno».

Uisp Varese propone due giornate – a Busto Arsizio e a Varese – dedicate al movimento in compagnia. Due momenti ludico ricreativi e sportivi, dal significato profondo, da non perdere se si ama stare insieme divertendosi.

Il primo appuntamento è già per questa domenica (2 marzo), in collaborazione con CSK Busto Arsizio, con la “Corsa Rosa” per le vie di Sacconago: una camminata ludico motoria di 4,5 chilometri. Il ritrovo è alle 10, la partenza prevista per le 10.30, al parco dei Marinai di via Ferrini 6. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende una bellissima maglietta rosa e l’assicurazione. È possibile iscriversi online, ma per pagare bisogna recarsi nel CSKBA asd, in via Magenta 86 a Busto Arsizio, entro venerdì 28.

Il Comitato Territoriale UISP di Varese organizza – domenica 9 marzo – la Corsa Rosa, una camminata in compagnia di circa 4 chilometri intervallata da momenti ludico ricreativi, il tutto in mezzo alla natura (nella foto uno scatto rubato all’edizione passata). La manifestazione si svolgerà con ritrovo alle 10 in piazza De Salvo 5 (angolo Via Lombardi) e partenza alle 10,30. Il rientro è previsto per le 12. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende l’assicurazione e la bellissima maglietta della Corsa Rosa. Le iscrizioni sono già aperte (in sede e sul sito www.uispvarese.it ) e chiuderanno giovedì 6 marzo. NB: non sarà possibile iscriversi la mattina dell’evento, quando l’unica cosa importante sarà stare insieme e passare una bella mezza giornata.