Un corso di formazione per eventi musicali a Venegono Inferiore: “From Chaos to Celebration”

Natur Art lancia il primo corso di formazione gratuito per eventi culturali e artistici, “From Chaos to Celebration: lavorare con la musica”, inserito all’interno del servizio InformaGiovani di Officina Caffè.

Il progetto, nato in collaborazione con TUBE MUSIC, offre l’opportunità, per chi desidera lavorare nel mondo della musica e della gestione di eventi culturali, di partecipare ad un corso gratuito, accessibile a tutti i giovani interessati, strutturato per fornire competenze pratiche e teoriche. È possibile partecipare all’intero corso o scegliere di seguire solo le singole date formative.

L’iniziativa è finanziata grazie al bando di Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani 2024” e fa parte del progetto “Connection Space”, che vede come capofila L’Ambito Territoriale di Tradate e come partner Cooperativa NaturArt, Oratorio di Tradate, Solidarietà e Servizi e la Cooperativa Sociale L’Aquilone.

Gli incontri del corso formativo si terranno presso Officina Caffè, in Via Mauceri 28 a Venegono Inferiore, a partire dalle 20:30 fino alle 22.30. Per info e iscrizioni scrivere una email a officinacaffe@cooperativanaturart.it oppure contattare il numero 3929610911.

IL PROGRAMMA:

19 febbraio 2025 – I festival itineranti in città

Le esperienze di Piano City Milano e JAZZMI.

Conducono Gianluca Quadri di Ponderosa Music

26 febbraio 2025 – Il Booking

Come costruire un ricco calendario di concerti per una band.

Conducono Dario Guglielmetti e Francesca Rango di Tube Agency

5 marzo 2025 – La produzione di un festival indipendente

L’esperienza della Festa del Rugby di Varese.

Conduce Stefano Morandini

12 marzo 2025 – La conduzione di un club

L’esperienza del Black Inside di Lonate Ceppino.

Conduce Paolo Zangara