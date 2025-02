Una riflessione su noi genitori e sui nostri figli nata a Filosofarti

Gentile Direttore,

ieri pomeriggio ho assistito alla lezione magistrale sull’argomento “Sii te stesso a modo mio”, inserito nella rassegna di FilosofArti Festival di Filosofia.

Ho estrapolato alcuni concetti molto interessanti, su cui si è riversata particolarmente la mia attenzione, che mi piacerebbe condividere in maniera molto sintetica per non tediare troppo:

Ogni persona è unica

La colpa è più facilmente elaborabile rispetto alla vergogna

Bisogna legittimare le emozioni

Bisogna imparare a stare anche nel dolore

Il bambino non è una bestia da addomesticare

Dobbiamo riconsegnare il corpo ai figli

Questi spunti, mi hanno indotto ad una riflessione su come noi adulti intessiamo la relazione con i nostri figli. Mi sono chiesta se sia corretto da parte di noi adulti catapultare impetuosamente sui nostri figli i nostri sogni, il nostro modo di essere ed il nostro modo di affrontare la vita. Mi sono domandata se ci interessiamo del fatto che lo sport che scegliamo per loro, perché è risaputo che faccia bene, a loro piaccia veramente. Penso se il diploma per cui, a volte, impiantiamo un clima di “terrore”, sia ciò che li rende felici …

Forse, ogni tanto, dovremmo chiedere scusa ai nostri ragazzi e sforzarci di accettare che percorrano la propria strada, certo supportati da noi adulti, ma non sostituiti. Forse dovremmo essere meno giudicanti e porci maggiormente in ascolto, una comprensione di quelle che dedica tempo e non ci pone in punta di sedia …

Vi ringrazio per questa opportunità di condivisione.