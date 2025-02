Una Stazione Mobile dei Carabinieri per rendere più sicuro il centro di Varese

A partire da oggi – lunedì 17 febbraio – prenderà il via un’importante attività di sicurezza nel centro cittadino di Varese, finalizzata a garantire maggiore controllo del territorio. L’iniziativa prevede l’impiego della Stazione mobile e di militari dei carabinieri, che opereranno quotidianamente per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Per illustrare gli obiettivi e le modalità operative di questo nuovo servizio il il Maggiore Chiara Crupi, ha incontrato la stampa in piazza Carducci per fornire i dettagli sull’attività: «Da oggi inizia l’impiego della stazione mobile in alcuni obiettivi considerati sensibili nel centro cittadino. Quindi in particolare le stazioni ferroviarie, Piazza Repubblica, Piazza Monte Grappa, Piazza Carducci, dove sarà possibile trovare la stazione mobile con l’impiego di un dispositivo rinforzato di almeno tre militari che pattugliano le vie cittadine e saranno a disposizione della popolazione per sia avere informazioni, ma anche per acquisire dalla cittadinanza notizie relative a eventuali eventi che si verifichino sul territorio».



«L’obiettivo – prosegue il Maggiore Crupi – è quello di prevenzione soprattutto di episodi di microcriminalità e si svolgerà tutti i giorni con un impiego serale e pomeridiano. Rafforzare e integrare i servizi che sono già presenti sul territorio, quelli di prevenzione generale di pronto intervento e anche quelle della stazione della della compagnia di Varese e dei Carabinieri di quartiere che già offrono prossimità al cittadino».