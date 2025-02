Un’ondata di eventi musicali per accompagnare Busto Arsizio fino all’estate

Quarantatrè eventi per 11 associazioni musicali cittadini, tre compleanni speciali come i 150 anni della Filarmonica di Sacconago, i 120 anni dei Mandolinisti Bustesi e i 30 della Nuova Busto Musica e un festival di musica classica pronto a partire. Da metà febbraio fino alla fine di giugno Busto Arsizio offrirà un’ampia offerta musicale che abbraccerà generi e tradizioni diverse sotto l’egida dell’assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli.

«La stagione è il frutto del lavoro di coordinamento che vede protagoniste tutte le associazioni cittadine che rappresentano centinaia di appassionati di musica appartenenti a bande, cori, orchestre e scuole di musica. Un lavoro che continua tutto l’anno e che ha come obiettivo quello di non creare sovrapposizioni tra i tanti appuntamenti in modo che il pubblico possa apprezzare tutte le realtà».

Riparte, dunque, BA Musica, la stagione musicale che comprende le proposte di Associazione Musicale G. Rossini, Mandolinisti Bustesi, Associazione Musikademia, Orchestra Filarmonica Europea, Filarmonica di Sacconago, Nuova Busto Musica, Associazione Musicale Ensemble Amadeus, Orchestra Fiati Pro Busto, Coro polifonico Laus Deo, Associazione musicale La Ponchelli e Centro Musicale Concertare.

L’Amministrazione comunale ha realizzato un pieghevole che comprende la programmazione della parte della stagione che va da febbraio a giugno, per un totale di 43 appuntamenti, alcuni compresi nelle tradizionali rassegne BA Classica e Festival Chitarristico e Mandolinistico: si tratta di un agile strumento di divulgazione, utile sia alle associazioni per far conoscere i loro eventi a un pubblico ampio, sia ai cittadini che vogliono avere sempre a portata di mano un vademecum che raccolga tutti gli appuntamenti in maniera semplice e di lettura immediata. Il pieghevole riporta anche tutti i dati per contattare le associazioni.

Ancora una volta il programma tiene conto di vari generi musicali anche con l’obiettivo di permettere ai cittadini di approfondire le loro competenze musicali e di invitare anche i più giovani all’ascolto.