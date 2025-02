Uyba e Futura di fronte in amichevole per preparare il finale di stagione

Amichevole particolarmente interessante, questa sera (giovedì 6 febbraio, dalle 18), a Busto Arsizio. Di fronte, alla E-Work Arena, si troveranno le due squadre cittadine, la UYBA che disputa la Serie A1 e la Futura Volley Giovani impegnata in Serie A2.

Un incontro utile a entrambe le compagini biancorosse: la Eurotek di coach Barbolini non ha impegni ufficiali in questa settimana (dopo il tour de force dei giorni scorsi) perché il campionato si è fermato per le Final Four di Coppa Italia; la Futura guidata da Beltrami invece ha concluso la prima fase e si sta preparando alla Pool promozione.

Sarà anche curioso vedere – ma è una “scadenza” a medio termine – se la partita servirà anche a fare da “ponte” tra le due società che, notoriamente, procedono ognuna sulla propria strada senza particolari accordi reciproci.

Il cammino delle due formazioni (la Uyba in zona playoff in A1, la Futura in lizza per la promozione dalla A2) potrebbe addirittura portare a un derby nel massimo campionato nella prossima stagione, un evento storico ma dall’impatto tutto da valutare.

La partita sarà a ingresso libero e sarà interessante anche per iniziare a vedere le soluzioni tattiche che Barbolini e Beltrami metteranno in atto. Entrambi i tecnici hanno obiettivi di alto livello: la Eurotek è infatti in piena corsa per i playoff, mancati l’anno scorso. Le Farfalle sono attualmente settime con 32 punti, uno in meno di Bergamo, gli stessi di Vallefoglia. La nona posizione dista 11 lunghezze ma il calendario da qui in avanti è abbastanza favorevole.

La Futura è attesa da una Pool Promozione intrigante: le Cocche partono dal secondo posto in classifica alle spalle della favorita San Giovanni in Marignano e lotteranno con Messina, Macerata e Trento: in palio ci sono due posti per la A1, uno diretto e uno attraverso i playoff.