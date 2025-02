“Varese assuma 50 nuovi agenti di Polizia Locali”, la Lega scende in piazza con un gazebo

“La Lega di Varese scende nuovamente in piazza per raccogliere firme in difesa delle forze dell’ordine e garantire che possano operare con le risorse necessarie per proteggere i cittadini e svolgere al meglio il loro lavoro”.

Ad annunciarlo con un comunicato il segretario della Lega Varese Marco Bordonaro.

“Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra solidarietà nei confronti delle Forze dell’Ordine, troppo spesso sotto attacco solo per aver fatto il loro lavoro” dichiara Marco Bordonaro, segretario della Lega Varese, annunciando il gazebo che si terrà, salvo maltempo, sabato in piazza del Podestà.

“È fondamentale tutelare la Polizia Locale di Varese e fare in modo che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco di sinistra e dalla sua giunta, assuma almeno 50 nuovi agenti, così da riportare l’organico a un livello adeguato per il territorio e la città” continua Bordonaro “Varese ha una conformazione estesa e complessa, con quartieri e castellanze, e servono più uomini e donne per garantire un presidio efficace.”

Inoltre” continua il segretario leghista “è indispensabile investire in nuove dotazioni per gli agenti, come l’introduzione del taser e, sulla scia di quanto già fatto a Gallarate, l’acquisizione di un cane antidroga per contrastare lo spaccio, in particolare nella zona di Piazza Repubblica.”

“Un’altra proposta concreta della Lega è assegnare un agente della polizia locale ad ogni quartiere, una figura di riferimento per i cittadini, contattabile direttamente tramite WhatsApp o Telegram, così da creare un filo diretto tra la popolazione e la Polizia Locale per segnalare in modo immediato situazioni di degrado e pericolo: un presidio capillare del territorio indispensabile per contrastare i fenomeni criminali, come i numerosi furti commessi a Bobbiate”.

“La Lega continuerà a battersi affinché Varese torni a essere una città sicura, dove le forze dell’ordine siano messe nelle condizioni di operare con strumenti adeguati e con il giusto numero di agenti sul territorio” conclude Bordonaro.