Varesina e Castellanzese in cerca di riscatto

Domenica 2 marzo alle 14.30 si disputeranno le dieci partite valide per la trentesima giornata del Girone B di Serie D. Sia le Fenici che i neroverdi sono in cerca di riscatto. I rossoblù ospitano il Club Milano, mentre i neroverdi inaugurano l’era di mister Mangone con la difficile trasferta contro la Pro Palazzolo.

VARESINA – CLUB MILANO

La Varesina torna in campo domenica per cercare di ritornare subito a vincere, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno allo Sportitalia Village contro la Folgore Caratese. Le Fenici devono cercare di tenere il passo delle squadre davanti, per cercare di strappare un posto nei playoff, che ora distano due punti, con il quinto posto occupato dal Desenzano. A Venegono Superiore è atteso il Club Milano, formazione completamente rinata dopo il cambio in panchina avvenuto alla diciassettesima giornata. Infatti, i crociati da quel momento hanno disputato tredici partite, mettendo in cascina ben 23 punti e ciò ha permesso loro di uscire dalle zone pericolose. La squadra di mister Giuseppe Scavo si trova all’undicesimo posto con 36 punti, con un rassicurante +7 rispetto ai playout. I milanesi sono stati trascinati da bomber Rankovic che ha messo a referto 10 gol. I biancorossi nella scorsa giornata hanno battuto il Sangiuliano City con un convincente 3-1. Per questo appuntamento é previsto l’ingresso gratuito per i tifosi residenti a Cairate, Castiglione Olona, Vedano Olona, Venegono Superiore e Venegono Inferiore.

PRO PALAZZOLO – CASTELLANZESE

In settimana la società neroverde ha deciso di prendere la drastica decisione di operare un cambio di guida tecnica, a seguito della pesante sconfitta rimediata nello scontro diretto contro il Magenta. Questa ennesima delusione è costata carissimo a mister Corrado Cotta, che ha lasciato il posto a mister Amedeo Mangone, allenatore di grande esperienza con diversi anni in Serie C. il tecnico era fermo dall’ottobre del 2023, dopo l’interruzione del rapporto con il Villa Valle. Per il nuovo allenatore l’inizio non è certamente dei più facili, visto che la Castellanzese sarà impegnata sul campo della Pro Palazzolo. La formazione biancoblu arriva da otto risultati utili consecutivi che le hanno permesso di attestarsi tra le prime cinque e ora si trovano alla terza piazza a -6 dalla capolista Ospitaletto. All’andata la squadra allenata da mister Marco Didu si era imposta per 2-1 al “Provasi”, rispetto alla partita di andata i bresciani hanno un Paloschi in più. Il bomber in queste prime nove uscite con la sua nuova squadra ha già messo a segno 6 reti, che si sono aggiunti ai 3 già segnati nel girone di andata con la maglia del Desenzano.