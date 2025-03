A Varese Corsi per imparare a risparmiare «Con l’aiuto di un insegnante e non di un consulente»

Quali investimenti scegliere per proteggere i risparmi di una vita? Come investire in un fondo pensione per un futuro più sereno? Varese Corsi organizza due cicli di lezioni dedicati alla gestione del risparmio dedicati sia a chi vuole imparare le basi per investire in maniera più consapevole (scopri di più), sia a coloro che vogliono approfondire gli strumenti finanziari più avanzati (scopri di più).

Un insegnante a disposizione

I corsi sono a cura di Saverio Bennardo, docente di educazione finanziaria. I partecipanti al corso hanno la possibilità di imparare a gestire i propri risparmi in autonomia grazie ai consigli di un insegnante d’esperienza e senza doversi affidarsi solamente alle indicazioni degli intermediari finanziari.

«Quando – spiega Bennardo – si investe senza una conoscenza adeguata, si rischiano brutte sorprese. Potersi affidare a un docente in grado di rispondere ai propri dubbi e non a una banca o un intermediario che vogliono vendere dei prodotti è il punto di forza di questo corso. Tra i nostri studenti abbiamo molti pensionati che vogliono imparare come gestire i loro risparmi di una vita, ma anche tanti giovani interessati ai fondi pensione».

I corsi di gestione del risparmio

Gestione del risparmio – Base

Il risparmio è importante, ma l'istruzione finanziaria lo è ancora di più. Attraverso questo corso è possibile imparare a gestire il proprio denaro in modo consapevole, per raggiungere l'indipendenza finanziaria. Questo corso fornisce le competenze necessarie per risparmiare, investire e far crescere il proprio patrimonio.

Argomenti

La corretta gestione del risparmio: tutto si può imparare

Gli investimenti etici e sostenibili

Vivere di rendita con il proprio risparmio: sogno o realtà?

L’importanza degli investimenti semplici ed economici

La strategia d’investimento: il vero fulcro della gestione consapevole

Affrontare le banche e i consulenti con una buona conoscenza di educazione finanziaria

Il gender gap: autonomia e consapevolezza assumono particolare importanza per le donne, troppo spesso emarginate dalla gestione finanziaria del patrimonio familiare, con gravi ripercussioni in caso di problematiche. Una donna consapevole con una buona autonomia finanziaria è meno vulnerabile.

I principali strumenti d’investimento: obbligazioni e fondi d’investimento.

La transizione ecologica: settore preferito dagli investitori.

La banca e i rischi connessi con le nuove regole del bail-in.

Il consulente finanziario: conflitto di interessi

L’importanza dei fondi pensione per noi, i nostri figli e nipoti

L’importanza del coinvolgimento di tutta la famiglia nelle scelte d’investimento

La nuova “moneta”: il Bitcoin

Gestione del risparmio – Avanzato

L'educazione finanziaria spiegata dall'insegnante e non da intermediario finanziario: Vivere di rendita con il proprio risparmio? Sogno o realtà? Hai già le basi della gestione finanziaria? In questo corso avanzato di approfondimento delle tecniche e strategie d'investimento, si imparano le strategie sofisticate per far fruttare i propri risparmi, diversificare il portafoglio e raggiungere obiettivi finanziari più ambiziosi.

Argomenti