Al Lieo Artistico Frattini di Varese l’artista Fausto Bianchi inaugura la mostra “DA A”

Questa mattina, sabato 22 marzo, vetrina espositiva situata all’ingresso principale del Liceo Artistico Frattini di Varese, “Spazio Clip”, ha ospitato l’inaugurazione della mostra “DA A” dell’artista Fausto Bianchi, ex alunno della scuola e da tempo raffinato artista e illustratore di caratura internazionale.

“E’ importante per chi vuole intraprendere il lavoro dell’artista imparare ad utilizzare gli strumenti acquisti a scuola al fine di trasformarli in una possibilità di aprirsi la strada professionale. Da qui il nome della mostra: muoversi DA…A – ha spiegato Bianchi – Esporre al Frattini, che è stata la mia scuola, anche se la sede era diversa, mi fa pensare al mio percorso di vita, costellato di casualità, che dopo tanti anni, tante scelte ed opportunità, in qualche modo mi hanno fatto ritrovare qui”.

Sono tante le tecniche utilizzate da Fausto Bianchi per realizzare le sue opere – acquerello, pittura digitale, pittura ad olio, incisione – alcune delle quali sono state premiate con riconoscimenti a livello nazionale. Partito dal Varesotto, i suoi lavori hanno avuto occasione di essere esposti in numerose Gallerie, anche internazionali.

“Questa mostra si divide in due momenti – prosegue – In parte si muove nei limiti della committenza, in questo caso sono illustrazioni che sono state pubblicate in ambito editoriale. Sono lavori per i quali vanno tenuti presente fattori che non sono solo libera creatività: bisogna concepire le proprie idee dentro alcuni confini tenendo presenti i criteri di produzione di un determinato prodotto. Molto spesso questa condizione viene ritenuta in qualche modo inferiore rispetto alla creatività espressa in ambito squisitamente artistico, ma personalmente penso non sia corretto, poiché muoversi nei limiti ti costringe ad sviluppare una sensibilità particolare, aiutato dalle conoscenze culturali che permettono di rispondere al mondo che ti circonda con un prodotto efficace”.

“E’ un onore e un piacere ospitare questa bellissima mostra – ha affermato poi la Dirigente Scolastica Annamaria Bruno – Lo studio delle materie culturali è importantissimo è qualcosa che dovete curare con attenzione perché è dalla stretta connessione e correlazione tra competenze tecniche e strumenti culturali viene fuori l’artista vero che si fa strada nel mondo. Ieri sera sfogliando il catalogo delle opere di Fausto Bianchi, mi sono trovata di fronte al tema che è già ricorso nei nostri incontri qui, la Metamorfosi, un tema fondamentale. Oggi ancora più che ieri il tema ci appartiene: la metamorfosi è la parola chiave dell’atto creativo”.

La mostra rimarrà aperta dal 22 marzo fino al 30 aprile, festività escluse.