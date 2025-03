Al via tra Varese e Provincia la trentesima edizione del Festival Teatro e Territorio

Nella mattinata di oggi, venerdì 7 marzo, la sala Neoclassica di Villa Recalcati a Varese ha ospitato la presentazione ufficiale del programma del Festival Teatro e Territorio.

“THEANDRIC“, questo il titolo dell’edizione 2025, la trentesima per questo festival, nato da un’idea di Paolo Franzato: un omaggio a Julian Beck, attore, regista teatrale, poeta, fondatore del Living Theatre.

“Si tratta di un evento ormai radicato nel territorio di Varese, il festival più longevo – spiega il direttore artistico e culturale del festival, Paolo Franzato – Si sviluppa in diversi comuni, non solo Varese, ma anche Porto Ceresio, Cuasso e Lavena Ponte Tresa. Inizieremo proprio domani, sabato 8 marzo, in occasione della festa della donna, con uno spettacolo, una commedia di Aristofane, di grande attualità. La nostra versione sarà moderna, pop. A salire sul palco, gli attori della mia compagnia che mi seguono dagli anni 90, attori di lunga esperienza, pionieri del teatro contemporaneo a Varese”.

Tanti appuntamenti che abbracciano diverse tipologie di spettacolo, come l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, venerdì 21 marzo, in occasione dei 50 anni dalla sua morte; o la Giornata Mondiale del Teatro, primo dei tre eventi a porto Ceresio, giovedì 27 marzo, con un omaggio proprio a Julian Beck, cui è dedicata l’edizione 2025.

Spazio anche per i giovanissimi, venerdì 16 maggio, con “L’etico definisce la verità”, uno spettacolo che vede protagonisti 40 allievi attori del Liceo Scientifico Ferraris, con cui Paolo Franzato collabora da 22 anni: “I nostri studenti hanno iniziato a settembre e tutti i pomeriggi, anche se molti non sono di Varese, restano oltre l’orario scolastico per poter partecipare agli incontri di teatro – ha raccontato il Professor Marco Zago, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese – Il teatro a scuola non è più esperimento. I ragazzi che fanno teatro hanno una marcia in più, stanno imparando l’importanza del tempo, il teatro sta insegnando loro ascolto, attenzione e partecipazione”.

“Trent’anni continuativi di attività non è soltanto l’approdo per un compleanno importante, ma testimonianza di qualità – afferma l’Assessore alla Cultura di Varese, Enzo Laforgia – Non sono molte le esperienze così durature in un ambito così difficile. Oggi il teatro di prosa vive una difficoltà oggettiva, quindi poter dare vita a queste iniziative culturali è un pregio e un vantaggio per la comunità, che ci offre anche spunti per continuare a riflettere su temi particolari”.

Presenti all’incontro di questa mattina anche Massimo Mastromarino, Sindaco di Lavena Ponte Tresa e Marco Prestifilippo, Sindaco di Porto Ceresio.

IL PROGRAMMA:

Sabato 8 marzo, ore 21, Nuovo Teatro via Roma 8, Cuasso al Monte (VA) – Giornata Internazionale della Donna, spettacolo “La festa delle donne – Tesmoforiazuse”

Venerdì 21 marzo, ore 21, Salone Motta, piazza della Motta, Varese – Giornata Mondiale della Poesia, omaggio a Pier Paolo Pasolini

Giovedì 27 marzo, ore 21, Palazzina della Cultura, Piazzale Luraschi, Porto Ceresio (VA) – Giornata Mondiale del Teatro, Omaggio a Julian Beck

Venerdì 16 maggio, ore 21, Teatro auditorium San Giovanni Bosco, Sant’Ambrogio, Varese – Spettacolo “L’Etico definisce la verità”

Da maggio a luglio, presso la Comunità Socio Sanitaria Il Sorriso, Cuasso al Monte (VA) – Workshop di Psicopedagogia Teatrale

Sabato 30 e domenica 31 agosto, Accademia Teatro Franzato di Porto Ceresio – Stage Omaggio al Living Theatre

Venerdì 12 settembre, ore 21, Sala ART, Lavena Ponte Tresa (VA) – Incontro reading letterario con Cristiano Parafioriti e gli attori del Teatro Franzato

Da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre, Sala Mostre, Piazzale Luraschi, Porto Ceresio (VA) – Mostra 40 anni di carriera teatrale di Paolo Franzato