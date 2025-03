All’ospedale di Busto Arsizio ambulatori aperti per la giornata per la consapevolezza dell’autismo

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, ASST Valle Olona, in collaborazione con il Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia, promuove una giornata di informazione, ascolto e orientamento dedicata alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico e alle loro famiglie.

Ospedale di Busto Arsizio – Poliambulatorio n.13 – dalle ore 9:30 alle ore 17:00

• Sportello informativo aperto al pubblico dalle ore 9:30 alle ore 17:00

Gli operatori saranno a disposizione per rispondere a dubbi, domande e richieste di informazioni.

• Ambulatorio Autismo Adulti Orario: 9:30 – 14:30

Gli operatori del nostro servizio saranno disponibili per fornire consulenze e indicazioni.

Contatto: autismo.adulti@asst-valleolona.it

• Ambulatorio Autismo Minori – Nucleo Funzionale Autismo Orario: 9:30 – 17:00

Potrai confrontarti direttamente con gli operatori del Nucleo Funzionale Autismo.

Contatto: nucleo.autismo@asst-valleolona.it

• Servizio D.A.M.A. – Disabled Advanced Medical Assistance

Servizio dedicato all’accesso alle visite specialistiche per persone con disabilità.

Contatto: servizio.dama@asst-valleolona.it

L’iniziativa è promossa dall’U.O.S.D. Disturbo Autistico nel Ciclo della Vita, afferente al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze di ASST Valle Olona.

Un’occasione per conoscere i servizi, ricevere supporto e favorire una maggiore consapevolezza sull’autismo lungo tutto l’arco della vita.

“Abbattere le barriere, costruire relazioni e promuovere il diritto alla cura per tutte le persone, in ogni fase della vita: è questo il nostro impegno quotidiano. La Giornata Mondiale per l’Autismo è un’occasione concreta per esserci, ascoltare e fare rete”, Dr. John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario ASST Valle Olona.