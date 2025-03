Ancora pochi giorni per iscriversi al primo seminario estivo teatrale per adulti a cura di Oplà, in programma dal 18 al 20 luglio presso la tenuta San Giuseppe – Rocchetta Bello (CN).

Il tema del seminario sarà lo studio del personaggio, avvolti nella bellezza delle langhe. Si lavorerà sul training fisico e vocale per costruire il proprio personaggio, tratto da un testo di autore noto: analisi della scena, intenzioni, interpretazione elementi di dizione, articolazione del testo, azioni psico-fisiche, scrittura creativa, composizione scenica.

Il tutto si svilupperà all’interno di una connessione arte, natura, uomo per un incontro dell’attore con la propria animalità. I pasti sono compresi in tenuta: pranzo di sabato a buffet, cena di venerdì e sabato e pranzo di domenica composti da due antipasti e un primo o secondo

Il seminario è rivolto ad allievi attori dai 18 anni anche alla prima esperienza.

Per info: info@oplateatro.it