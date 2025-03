Aperti i bandi per Avt e Aspem Reti

Sono aperti i bandi per la presentazione delle candidature dei componenti dell’organo di amministrazione di Avt e per la carica di amministratore unico di Aspem Reti. Per quanto riguarda l’Azienda Varesina Trasporti e Mobilità, con la scadenza del mandato dell’attuale organo di amministrazione, è aperto il bando per la presentazione delle candidature alle designazioni dei componenti dell’organo di amministrazione (Cda/A.U.) da designare a cura del sindaco e da nominare in assemblea soci.

Anche le cariche dell’attuale organo di amministrazione di Aspem Reti sono giunte al termine del mandato: come previsto è aperto il bando per la nomina alla carica di amministratore unico della partecipata del Comune. Le candidature per entrambe le società dovranno essere presentate entro le ore 12 del 9 aprile 2025. In seguito il sindaco procederà alle audizioni pubbliche dei candidati che hanno presentato la domanda. Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria Generale del Comune di Varese, con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese in via Sacco, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Link diretti Bando AVT: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/637

Bando ASPEM RETI: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/638