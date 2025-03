“Balliamo?” a Castellanza: il concerto di Primavera del corpo musicale Santa Cecilia

Un invito che i bandisti vogliono simbolicamente rivolgere a tutto il loro pubblico, che verrà guidato in un viaggio nello spazio e nel tempo seguendo il filo conduttore della danza. «In occasione del 200° anniversario della nascita di Johann Strauss figlio, il cui nome è legato nell’immaginario collettivo soprattutto al valzer, proporremo un programma dedicato al ballo, che è un tema trasversale, comune a molti generi musicali – sottolinea il presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia, Massimo Dell’Acqua – Spazieremo dalla musica classica al jazz e alla musica leggera, fino ad arrivare alla disco music. Vogliamo rievocare le atmosfere delle sale da ballo viennesi dell’Ottocento, ma anche quelle delle discoteche e dei locali dove i nostri nonni ballavano al suono del juke box». Il che non significa, precisa il presidente della banda, «suonare canzonette frivole. Il nostro obiettivo è offrire a chi ci ascolterà un repertorio piacevole e fresco, ma non per questo superficiale. Tant’è vero che eseguiremo anche un valzer di Šostakovič». Insomma, «credo proprio che con i brani proposti riusciremo ad accontentare gli ascoltatori di ogni età, proponendo una serata godibile per tutti. Ci sarà spazio per il valzer e il charleston, per la polka, i balli latino-americani e la disco anni Ottanta – commenta il maestro Daniele Balleello, che sarà, come sempre, alla guida della banda – Eseguiremo la Danza ungherese di Brahms, Libertango di Astor Piazzolla, In the mood di Glenn Miller e tanti altri. Ci siamo lasciati ispirare dalla primavera, che invita a uscire, a muoversi e a rinsaldare i legami, stringendo fra le braccia un’altra persona per abbandonarsi con lei alla magia della danza».

«Quello del Concerto di primavera è un appuntamento atteso e gradito, che ogni volta si rinnova nel tema e nelle proposte di brani -è il commento della vicesindaco Reggente del Comune di Castellanza, Cristina Borroni-. Ringrazio la Banda Santa Cecilia per il quotidiano lavoro di educazione alla musica e per le preziose serate di intrattenimento offerte alla città. Sentiamoci tutti personalmente invitati!».

Il concerto di primavera avrà anche, come sempre, una valenza solidale: nel foyer del teatro sarà possibile acquistare le “Uova della speranza” del Comitato Maria Letizia Verga, nato per offrire ai bambini malati di leucemia e alle loro famiglie la migliore assistenza medica e psico-sociale. «Il concerto di Primavera apre la nuova stagione musicale – FaRe musica per la città – del Corpo musicale Cittadino -è il commento dell’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Castellanza, Davide Tarlazzi-. Da tanti anni la Banda assicura questo suo contributo specifico alla vita culturale della città. Bravi, continuate così e complimenti per aver legato il vostro prossimo concerto a un’importante iniziativa di solidarietà».

L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni: Massimo Dell’Acqua (presidente Corpo Musicale Santa Cecilia Castellanza APS) – tel. 329.6375649