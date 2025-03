Campane a lutto a mezzogiorno per ricordare e onorare le vittime del Covid

Oggi – martedì 18 marzo – si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, cinque anni dopo lo scoppio della pandemia che colpì inizialmente alcune zone della Lombardia e che causò i famosi “lockdown” che costrinsero tutta la popolazione a rimanere a casa per limitare la diffusione dei contagi.

Galleria fotografica Varese: le immagini di Maurizio Borserini dalla Terapia intensiva Covid 4 di 26

«Rendiamo omaggio alla memoria di tutte le vittime e ci stringiamo con rispetto e commozione alle loro famiglie – ha detto a tal proposito il ministro della Difesa, Guido Crosetto – ll sacrificio di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutti coloro che hanno continuato a lavorare nei momenti più difficili non sarà mai dimenticato». Ma sono tante le autorità che in queste ore stanno ricordando l’accaduto e omaggiando le persone che in quei mesi si sono prodigate per il bene comune.

«Ci fermiamo a riflettere e rendere omaggio a chi ha perso la vita a causa della pandemia. Un pensiero speciale va alle famiglie e a tutti coloro che hanno affrontato questa difficile esperienza» è invece la posizione della ASST Sette Laghi che copre il Nord del Varesotto. «Vogliamo anche esprimere il nostro profondo riconoscimento a tutto il personale sanitario, che ha lavorato instancabilmente per salvare vite e prendersi cura di chi era in difficoltà».

«Nella prima ondata – prosegue la nota – nella nostra ASST furono convertiti molti reparti, comprese alcune rianimazioni, per accogliere pazienti colpiti dal Covid provenienti prevalentemente da altre zone della Lombardia: in totale, furono oltre 1.200. Numeri importanti, che però sarebbero stati abbondantemente superati nell’autunno successivo, con “seconda ondata” tra ottobre e dicembre 2020. ASST Sette Laghi curò più di 2.500 pazienti, questa volta tutti del territorio di nostra competenza, arrivando ad occupare oltre 650 posti letto su meno di mille posti complessivi».

Una iniziativa che unirà tutta la Lombardia è quella istituita dalle diocesi. La CEL – Conferenza Episcopale Lombarda – ha annunciato che alle ore 12 le campane di tutta la regione suoneranno a lutto «con l’intento – si legge in una nota della CEL – di ricordare le numerose vittime della pandemia da Coronavirus esplosa cinque anni fa e che, proprio in Lombardia, manifestò i suoi effetti più drammatici». Il suono delle campane invitano alla memoria, alla preghiera e alla speranza.

IL PODCAST DI VARESENEWS

VareseNews ha dedicato alle storie della pandemia il podcast “Kronos e Kairòs”, una serie in nove puntate nel quale abbiamo ripercorso quell’anno 2020 che ha inciso profondamente su tutte le nostre vite. Trovate tutte le puntate cliccando sull’articolo sottostante.