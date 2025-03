Castellanza completa il rinnovamento dei parchi cittadini con nuovi giochi inclusivi

Sono terminati in questi giorni i lavori di ammodernamento e installazione di nuovi giochi e arredi in diverse aree verdi della città. L’intervento, realizzato dalla ditta appaltatrice “Arredo Park Srl” di Verona, ha trasformato i parchi cittadini in spazi più moderni, più sicuri e accessibili, con particolare attenzione all’inclusività delle strutture.

L’investimento complessivo di oltre 43mila euro ha permesso di rinnovare completamente le attrezzature dedicate ai bambini nei parchi di via De Gasperi, via Gorizia e parco Cantoni, oltre all’installazione di nuove panchine migliorando sensibilmente l’offerta ricreativa per tutti i cittadini.

«Questa amministrazione ha sempre considerato gli spazi verdi come infrastrutture sociali fondamentali per la nostra comunità -è il commento della vicesindaco reggente Cristina Borroni- e con il completamento di questi interventi, abbiamo mantenuto l’impegno di creare luoghi di aggregazione inclusivi e di qualità».

Nel dettaglio, il parco di via De Gasperi è stato dotato di un gioco combinato con scivolo, altalena e palestra, un’altalena inclusiva e un gioco a molla. Al parco di via Gorizia sono stati installati un nuovo gioco scivolo, è stato completato il rifacimento del tappeto antitrauma nell’area dell’altalena esistente e sono state sostituite le quattro panchine ormai obsolete. Il parco Cantoni ha visto l’installazione di una moderna teleferica.

Il progetto ha incluso anche il posizionamento di ulteriori sei nuove panchine distribuite strategicamente in altri parchi del territorio comunale (tre al parco di via Morelli e tre nel parco di via Doninzetti), completando un intervento capillare che ha interessato la maggior parte degli spazi di aggregazione all’aperto della cittadina.

Il finanziamento dell’intervento è stato garantito utilizzando risorse disponibili nei capitoli di bilancio dedicati alla manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel miglioramento costante della qualità urbana e dei servizi offerti ai cittadini. «Con questo intervento -conclude la vicesindaco reggente-, Castellanza conferma il proprio impegno verso un programma più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici, perseguendo l’obiettivo di rendere la città sempre più vivibile e a misura di cittadino».