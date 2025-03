Castiglione Olona e Busto Arsizio, due appuntamenti con “La vita facile” di Alda Merini

In occasione della giornata mondiale della poesia, la Compagnia Fiori Blu Elettrico e l’associazione Estro-Versi portano in scena in due diversi spazi “La vita facile”, racconto poetico teatrale sulla vita di Alda Merini.

L’appuntamento è per sabato 22 marzo (ore 21) nello spazio “Vivere con Arte” di Castiglione Olona e domenica 23 marzo (ore 18.30) presso la sala Monaco di via Borroni a Busto Arsizio, all’interno della rassegna di poesia “Marisa Ferrario Donna”.

“La vita facile”è un progetto poetico teatrale il cui titolo trae spunto dalla raccolta omonima di Merini ma non si limita a questo. È infatti anche un racconto scorrevole, delicato, commuovente e a tratti ironico della “sacra spiritualità pagana” della poetessa dei Navigli.

Prosa, poesie e canzoni raccontano un’artista che non si è risparmiata mai nel trasmettere la sua essenza in modo schietto e sincero. Lo spettacolo è stato già presentato a Milano con la partecipazione di Giuliano Grittini (fotografo ufficiale di Merini), a Castello Cabiaglio, all’ Alzheimer Fest – Chiostro di Voltorre e presso lo Spazio Vivere con Arte di Castiglione Olona.