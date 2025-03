Consumo di suolo zero e comunità energetiche: le proposte del Movimento 5 Stelle per il PGT di Varese

Il Movimento 5 Stelle di Varese ha presentato nella giornata del 7 marzo un documento, stilato dal loro tavolo tecnico territoriale, che fa il punto su diversi ambiti di intervento della città: dal consumo di suolo zero a all’adozione del nuovo regolamento edilizio comunale, dalle comunità energetiche alle misure di prevenzione al rischio idrogeologico. Un documento che il movimento intende depositare presso l’amministrazione Comunale e che vuole essere un contributo per la formazione del nuovo PGT.

«Il documento vuole sollecitare una riflessione collettiva sull’amministrazione della città – afferma Francesca Bonoldi, coordinatrice cittadina del MoVimento 5 Stelle – Ovviamente, va a cogliere le criticità, un documento costruttivo non può essere una semplice analisi di quello che va bene, ma offre anche soluzioni»

Il documento è frutto di un complesso e analitico lavoro dei due coordinatori d’area – per la rigenerazione urbana Fiorenzo Pedroletti e Ottavia Valentini, per la mobilità sostenibile – e dei gli altri componenti del Tavolo tecnico – Diego Carmenati, sviluppatore immobiliare ed esperto in diritto urbanistico, Massimo Moranzoni, tecnico ed ex dipendente della Provincia di Varese addetto alla manutenzione stradale e alle autorizzazioni, e Stefano Ruberto, PhD in IA e ricercatore nell’ambito delle nuove tecnologie – a cui ha collaborato anche il consigliere comunale Luca Paris.

Il testo verrà depositato e protocollato come contributo ufficiale all’amministrazione comunale: «Lo porteremo all’attenzione dell’amministrazione, e attenderemo quali saranno le reazioni. Lo facciamo per evitare che tutto resti com’è» precisa Bonoldi.

CONSUMO DI SUOLO, NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, RISCHIO IDROGEOLOGICO, TRASPORTI E COMUNITÀ ENERGETICHE: I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento del Movimento 5Stelle varesino innanzitutto ribadisce l’urgenza di rispettare l’obiettivo di consumo di suolo zero entro il 2050, come previsto dalla normativa europea. Tuttavia, la realtà mostra un mancato rispetto di queste disposizioni. «Si enuncia il principio di consumo di suolo zero, ma non si comprende quale sia la strategia concreta per attuarlo. Tant’è vero che l’indice di urbanizzazione del territorio non è diminuito, ma addirittura aumentato» ha Precisato Fiorenzo Pedroletti, responsabile del tavolo sulla rigenerazione urbana dei 5Stelle, che ha illustrato i contenuti del documento.

Inoltre, il documento sollecita l’adozione di un nuovo Regolamento Edilizio Comunale che aggiorni le obsolete normative degli anni Settanta, introducendo criteri di sostenibilità e innovazione. «Il regolamento edilizio attuale è vecchio di cinquant’anni e impone regole vetuste – Ha spiegato Pedroletti – Crediamo sia giunto il momento di adottarne uno nuovo, aggiornato alle esigenze attuali».

Pur riconoscendo l’impegno dell’attuale amministrazione, il MoVimento 5 Stelle stigmatizza però la scarsa condivisione con i cittadini delle scelte urbanistiche. «Prima di questa amministrazioni, non sono mai stati fatti masterplan, per nessun progetto sulla città. Ora invece ci sono quelli per Villa Baragiola, le Stazioni, e si sta lavorando per la Valle Olona e il Macello Civico. Quello che lamentiamo però è uno scarso coinvolgimento della cittadinanza»,continua il responsabile della riqualificazione urbana. Per questo, nel documento si propone di coinvolgere attivamente la cittadinanza nella pianificazione e di adottare bandi concorsuali aperti a giovani progettisti varesini per gli interventi futuri.

Un’altra proposta è quella dell’introduzione della Gratuita Ristrutturazione Edilizia Condizionata, ovvero esenzioni dagli oneri edilizi per chi effettua interventi che migliorano la sostenibilità energetica degli edifici. «Attualmente il recupero edilizio è molto oneroso e poco conveniente – Ha spiegato Pedroletti – Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie affinché diventi più vantaggioso, con premialità sugli oneri di urbanizzazione e aumenti volumetrici». Inoltre, si promuove la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili per rendere il patrimonio edilizio autosufficiente dal punto di vista energetico. «Per raggiungere la decarbonizzazione, è necessario puntare sulle comunità energetiche rinnovabili» sottolineano dal MoVimento 5 Stelle.

VARESE QUARTA PROVINCIA IN ITALIA PER EVENTI ESTREMI: “BISOGNA RIFLETTERE SULLE SCELTE URBANISTICHE”

Con l’aumento del 22% degli eventi meteorologici estremi tra il 2022 e il 2023 e la Lombardia tra le regioni più colpite, si sollecita l’amministrazione a basare le scelte urbanistiche su dati climatici aggiornati e analisi dettagliate della vulnerabilità territoriale. «In Italia si sono registrati 378 eventi meteorologici estremi, oltre la metà dei quali è nel Nord Italia, e il 16,4% in Lombardia. Sono 62 gli interventi attuati in Lombardia, e di questi, 12 hanno colpito la provincia di Varese, rendendola la quarta provincia più colpita a livello nazionale. Questi dati impongono una seria riflessione sulle scelte urbanistiche» ha spiegato Pedroletti.

Il MoVimento 5 Stelle propone politiche abitative che favoriscano un’equa distribuzione delle residenze popolari. «Inoltre, il Documento di Piano non affronta il tema della povertà estrema e del disagio giovanile, questioni fondamentali per una città moderna e inclusiva, da prendere in considerazione».

Nel documento si propone un trasporto pubblico più efficiente, con mezzi moderni, meno inquinanti, più piccoli e frequenti, soprattutto nelle fasce orarie critiche. Si chiede l’introduzione di tariffe agevolate o gratuite per studenti e lavoratori e la creazione di snodi per la mobilità per incentivare l’uso del trasporto pubblico. Inoltre, si sottolinea l’importanza di un servizio più capillare per zone attualmente poco servite, come la frazione Rasa. «L’uso del mezzo pubblico non deve essere un ripiego, ma una scelta conveniente per la maggior parte degli spostamenti in città» sottolineano dal MoVimento 5 Stelle.