Coppa del Mondo di canottaggio a Varese: via al reclutamento dei volontari

Anche quest’anno Varese ospiterà un grande evento sportivo legato al canottaggio, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 (il nome originale è “World Rowing Cup II”) che andrà in scena tra il 13 e il 15 giugno e porterà sulle acque del lago molti grandi campioni internazionali del remo.

Come nelle precedenti manifestazioni di questo genere, l’organizzazione – in capo a Varese Rowing – può contare sul contributo di numerosi volontari di tutte le età – ma principalmente sono giovani – impiegati con diverse mansioni all’interno della “macchina” che allestisce l’evento. Una risorsa considerata fondamentale e che permette, a chi aderisce, di fare un’esperienza in ambito internazionale molto interessante.

A 100 giorni dal via delle regate, Varese Rowing lancia quindi l’appello per reclutare volontari, giovani e adulti, che abbiano compiuto 15 anni di età. Grazie al protocollo d’intesa tra il Comitato Organizzatore e l’Ufficio Scolastico Territoriale, gli studenti potranno fare richiesta per partecipare e utilizzare la loro attività di volontariato come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

Nei giorni della Coppa del Mondo alla Schiranna saranno oltre 300 i volontari coinvolti: ognuno di loro sarà dotato di un un kit identificativo personalizzato e al termine dell’evento riceveranno un esclusivo attestato di partecipazione. Per iscriversi si può utilizzare il modulo disponibile online sul sito di Varese Rowing (lo trovate CLICCANDO QUI): chi decide di aderire riceverà successivamente tutte le indicazioni utili.