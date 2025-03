Dedicata ad Alda Merini la strada che congiunge le vie Guicciardini e Gozzi a Varese

È dedicata ad Alda Merini, la poetessa cittadina onoraria dal 2005, la strada che collega via Guicciardini a via Gozzi, quella dove sono stati realizzati i cento posti auto utili per chi deve recarsi in ospedale a Varese.

Questo pomeriggio, 21 marzo, è stato scoperto il cartello che innova la toponomastica cittadina. Il giorno non è stato scelto a caso: ricorre oggi, infatti, la Giornata della Poesia e anche il giorno in cui la poetessa veniva al mondo.

Alla breve cerimonia, a cui hanno preso parte il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati e l’assessore alle Pari Opportunità e Servizi Educativi Rossella Dimaggio, sono stati invitati anche la dirigente Elisabetta Rossi e alcuni studenti del liceo Cairoli che hanno recitato alcune poesie preparati dalla docente Carla Soresina, profonda conoscitrice della poetica di Alda Merini.

Rossella Dimaggio ha voluto sottolineare il valore della giornata decisa per l’intitolazione e soprattutto la scelta caduta su una figura femminile dato il minor numero di donne a cui sono state dedicate le vie.

Rossella Dimaggio ha letto infine la citazione che troverà posto nell’area verde pubblica della stessa via:

“Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo…”

Alda Merini sarà protagonista di un incontro aperto alla cittadinanza il prossimo 11 aprile: in Sala Montanaro, dalle 11 alle 13, il liceo Cairoli avrà ospite la figlia della poetessa, Emanuela Carniti che parlerà della madre e del suo rapporto intenso e particolare presentando il libro: “Alda Merini mia madre”.