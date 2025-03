Don Marco Pozza a Gallarate per parlare della “speranza che non delude”

In occasione del Giubileo, il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate intende promuovere occasioni di conoscenza del senso e del significato dell’Anno Giubilare e di approfondimento del tema scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”.

Il primo di questi momenti è l’incontro sul tema: La speranza non delude, il perdono che ridona la vita che si terrà giovedì 13 marzo alle ore 21 in Aula Magna della scuola Sacro Cuore (via Bonomi 4 Gallarate)

Protagonista dell’incontro Don Marco Pozza, parroco del Carcere “Due Palazzi” di Padova, giornalista e scrittore.

L’incontro è pubblico e l’ingresso libero

Marco Pozza dice di sé: “È uno straccio di prete al quale Dio si intestardisce ad accreditare simpatia, usando un’inspiegabile misericordia. Presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma ha conseguito il dottorato in Teologia Fondamentale con una tesi su Cittadella, unica opera uscita postuma dello scrittore- aviatore francese Antoine de Saint-Exupèry. Il motivo? Era infastidito dal fatto che il mondo intero conoscesse Il Piccolo Principe ma quasi nessuno conoscesse chi fosse il suo papà letterario. La sua passione è quella di provare a contaminare mondi tra loro, in apparenza, ben differenti: a volte riuscendoci, a volte meno. In ogni caso gli rimane addosso la bellezza di averci comunque provato: come nella primavera del 2020 quando, assieme alla comunità del suo carcere, ha ideato e scritto i testi della famosa Via Crucis 2020 celebrata in una Piazza san Pietro deserta a causa della pandemia. Per Rai1 conduce dei cicli di puntate de Le ragioni della speranza, la rubrica settimanale del programma A Sua immagine.”

Successivamente, nel mese di aprile, sarà allestita la Mostra “GIUBILEI: Il perdono che ridona la vita” presentata al Meeting di Rimini lo scorso mese di agosto.