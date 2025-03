È iniziato il conto alla rovescia verso la EcoRun 2025

È iniziato il conto alla rovescia verso la sesta edizione della EcoRun Varese, non solo una corsa, ma un fine settimana di sport e attività per l’ambiente e la sostenibilità. Sabato 10 e domenica 11 maggio il centro della Città Giardino sarà il cuore di tutte le iniziative che coinvolgeranno diverse associazioni del territorio, comprese le realtà di charity che ogni anno partecipano numerose.

Come passo di avvicinamento, mercoledì 12 marzo si è svolta a Palazzo Estense una conferenza stampa con le autorità comunali e provinciali.

L’assessore allo sport Stefano Malerba: «Credo che non esista nulla al mondo come lo sport essere un veicolo di valori positivi. Un conto è organizzare una corsa podistica, un altro è mette in piedi un evento così grande che richiede grande impegno e fatica. La città deve dare un grande grazie allo sport e a EcoRun per quello che fa per Varese».

L’assessora alla tutela ambientale Nicoletta San Martino: «EcoRun diventa quasi riduttivo come nome perché è un evento con tantissime iniziative e la corsa resta una piccola parte di tutto il mondo della sostenibilità che c’è dentro . Fare scelte sostenibili è qualcosa di buono, che fa bene all’ambiente ma anche a noi».

Per la Provincia di Varese è intervenuto il consigliere Michele De Toro: «Questa iniziava abbraccia la città e ci fa capire che la città va vissuta anche a piedi. È un’abitudine che dobbiamo riprendere ed EcoRun permette di capire questo aspetto. Come Provincia siamo impegnati sulle piste ciclabili e la guida dolce e dobbiamo pensare non solo alle auto ma a tutti i cittadini. Abbracciamo questo tipo di iniziative mettendo in rete quanti più successi possibile».

Anche il consigliere regionale Emanuele Monti ha partecipato alla presentazione: «EcoRun ha saputo aprirsi a tante realtà del territorio, che non è un aspetto di poco conto».

«Sappiamo – spiegano gli organizzatori – che ogni anno cresciamo e veniamo sempre più riconosciuti. Anche per questo dobbiamo cercare anche noi di migliorare l’organizzazione e portare sempre più realtà a collaborare con noi. Cerchiamo inoltre di allargare l’offerta turistica per dare visibilità alla città e alle attività commerciali; per questo parteciperemo al Salone del Mobile di Milano il 12 e 13 aprile per pubblicizzare la nostra iniziativa».

Saranno diverse le iniziative per la cittadinanza, dalla visita guidata alla Torre Civica ai tornei sportivi con le associazioni, ma anche la biciclettata con Fiab all’accesso ai musei cittadini e a Fondazione Morandini. Non mancherà la parte di solidarietà con le collaborazioni con Adiuvare e Gulliver, due associazioni varesine che saranno protagoniste

Programma 6ˆEdizione Ecorun Varese

Sabato 10 maggio

11:00 – Presentazione libro “Lo stormo dell’aquila” di Donata Mary Potito, a cura di C.A.O.S. odv | Sede A.N.C. Via Romagnosi, 9

14:00-18:00 – Associazioni e Società sportive

14:00-19:00 – Ritiro pettorali e pacco gara, iscrizioni gare

15:00-18:00 – Salite accompagnate alla Torre Civica

15:00 – Visite ai negozi storici di Varese

15:30 – Biciclettata FIAB Varese Ciclocittà

14:00 – 18.00 – Tornei di basket