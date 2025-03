Eurotek UYBA, inizia la corsa alla Challenge Cup: domenica 23 il primo atto contro Pinerolo

C’è ancora tanto volley da vedere e da gustare per gli appassionati della pallavolo: nel weekend si entra nella fase calda dei Playoff Challenge, la competizione che mette in palio un posto nella CEV Challenge Cup 2025/26. In campo anche la Eurotek UYBA, che farà il suo esordio domenica 24 marzo alle ore 17 sul campo di Pinerolo, nella gara d’andata della seconda fase. Il ritorno è fissato per domenica 30 marzo, sempre alle 17, tra le mura amiche della e-work arena di Busto Arsizio.

Dopo l’ottima prova nei quarti di finale dei playoff scudetto contro Scandicci, conclusi a testa alta, in casa biancorossa l’umore è alto e c’è grande voglia di chiudere al meglio una stagione già molto positiva. Lo sa bene Jennifer Boldini, regista della UYBA, che suona la carica: «Dopo la bella partita contro Scandicci, siamo cariche per affrontare questo nuovo percorso, fondamentale sia per noi che per la società. Contro Pinerolo abbiamo sempre avuto la meglio in campionato, ma ora tutto ciò non conta più. Da questo momento in avanti, ogni gara sarà una finale, contro avversarie determinate. E noi siamo pronte a lottare».

Il match di andata non sarà affatto una passeggiata: Pinerolo, allenata da Davide Marchiaro, ha sfruttato la rinuncia di Firenze per saltare la fase preliminare e ha avuto modo di preparare con largo anticipo questo appuntamento. Le piemontesi non scendono in campo da inizio marzo e godranno del sostegno del proprio pubblico al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.

Non ingannino le due vittorie stagionali della UYBA in campionato (3-2 all’andata e 3-1 al ritorno): entrambe le sfide sono state tirate e combattute, segno che Pinerolo è squadra solida, capace di mettere in difficoltà chiunque. Il sestetto probabile delle padrone di casa vedrà Cambi in regia con Smarzek opposto, Sylves e Akrari al centro, Sorokaite e D’Odorico in banda, Moro libero.

Dall’altra parte della rete, coach Musso dovrebbe confermare il collaudato 6+1 con Boldini in palleggio, Obossa opposto, Sartori e Van Avermaet al centro, Piva e Kunzler in attacco e Pelloni libero.

Wash4Green Pinerolo – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Wash4Green Pinerolo: 1 Sorokaite, 2 Cosi, 3 Cambi, 4 Di Mario (L), 7 Sylves, 8 Bussoli, 9 D’Odorico, 10 Moro (L), 12 Bracchi, 14 Andela, 15 Rubright, 17 Smarzek, 18 Akrari, 23 Perinelli, 24 Moreno Reyes, 28 Avenia. All. Marchiaro.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Programma Playoff Challenge – andata

Perugia – Chieri

Pinerolo – Busto Arsizio

Bergamo Vallefoglia