Frana in Valle Leventina, evacuate una decina di persone residenti nelle vicinanze

La Polizia cantonale comunica che oggi (giovedì 6 marzo) poco prima delle 11 in territorio di Pollegio è stato segnalato uno scoscendimento di massi che ha interessato in particolare parte di via alle Vigne. Non si segnalano feriti, ma danni materiali ad alcune abitazioni e vetture parcheggiate.

A titolo precauzionale sono state evacuate una decina di persone residenti nelle vicinanze della frana. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale del Polo di Biasca, sono intervenuti i pompieri del Centro di soccorso cantonale di Biasca, il tecnico forestale e il geologo cantonale per le verifiche del caso, unitamente ai tecnici cantonali e comunali.

A titolo precauzionale sul posto anche soccorritori di Tre Valli Soccorso. Al momento i tratti di strada interessati sono chiusi sino a nuovo avviso. Si invita la popolazione a rispettare la segnaletica di sicurezza presente in zona.