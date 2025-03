Gara2 all’Acinque Ice Arena, i Mastini vogliono pareggiare la serie

Varese ha perso la prima battaglia ma ha tutte le intenzioni di prolungare la sfida al Caldaro. Martedì 18, alle 20,30, all’Acinque Ice Arena va in onda la Gara2 di semifinale IHL con i Mastini impegnati a pareggiare la serie dopo il successo casalingo del Lucci di sabato scorso.

Una vittoria, quella degli altoatesini, netta nel punteggio ma non nel gioco: intendiamoci, la squadra di Virtala non ha rubato nulla, ma senza quell’uno-due di inizio secondo periodo forse la partita avrebbe preso un’altra piega. Il passato però non si può cambiare e allora vale la pena concentrarsi sul retour match al quale i gialloneri arriveranno al completo: non sono segnalati infatti problemi di formazione per Glavic che dopo i molti esperimenti sembra aver stabilizzato le linee, oltre ad affidarsi a Ohandzhanian a guardia della gabbia.

Varese, è opinione comune, dovrà fare attenzione a non concedere il vantaggio ai Lucci: gli altoatesini sono formazione possente e ben strutturata che una volta avanti nel punteggio possono erigere un muro difficile da scalfire dall’attacco avversario. Lo storico stagionale dice però che Vanetti e compagni hanno le capacità e le armi per superare Caldaro: lo hanno fatto in tre occasioni – sempre di stretta misura – a fronte di una sconfitta, cui però va aggiunta la disfatta in Coppa Italia. E chissà che proprio il ricordo di quel disastro (1-7, partita chiusa dopo poche azioni) non possa dare un’ulteriore boost all’orgoglio dei Mastini in quest’altra semifinale sulla stessa pista.

E poi ci dovrà essere il fattore campo, perché è vero che il puck non ha le orecchie, ma i giocatori sì e l’ambiente può fare la differenza. Il popolo giallonero è stato eccezionale sabato, in trasferta, e saprà ripetersi sul ghiaccio amico. La squadra lo sa, e vuole ricambiare la fiducia.