Gli studenti della media Dante di Varese a lezione di greco antico: cinque lezioni con i docenti del Cairoli

“Siamo greci quando parliamo e pensiamo quello che diciamo; siamo greci quando mettiamo in dubbio quello che siamo abituati a pensare; siamo greci quando elaboriamo qualcosa di nuovo Siamo greci ogni volta che costruiamo il futuro”.

È un passo tratta da “Siamo tutti greci” di Giuseppe Zanetto, docente di letteratura greca all’Università Statale di Milano, lo spunto da cui è partito un progetto tanto nuovo quanto velleitario: portare l’insegnamento del greco antico nella scuola media.

A scommettere sul fascino senza età del mondo classico di Erodoto, Seneca, Platone è stato il liceo Cairoli di Varese sostenuto dall’associazione Amici del Liceo. Ad accettare la sfida è stata la dirigente Patrizia Iotti della scuola secondaria di primo grado Dante di Varese. Ha creduto subito nel valore educativo ma anche orientativo di “ΟΔΟΙ”.

Una trentina di studenti, su base volontaria, ha scelto di fermarsi il venerdì pomeriggio, dopo le sei ore di scuola al mattino, per conoscere da vicino la lingua e la cultura greche.

Per 5 settimane, tra novembre e dicembre, sono rimasti in classe, ulteriori 90 minuti, con le docenti del liceo classico Gabriella Ongaro e Patrizia Leotta a conoscere le radici della civiltà occidentale. Una scoperta continua dall’alfabeto, ai luoghi, ai miti, alle derivazioni delle parole ricorrenti nel nostro linguaggio.

Con una metodologia adeguata alla classe ma attenta a mantenere elevato il valore della conoscenza, le due insegnanti hanno permesso ai giovani studenti di cogliere le radici della cultura indoeuropea a cui apparteniamo.

« Il bilancio è stato più che positivo – commenta la professoressa Leotta – Abbiamo completato il corso con quasi tutti i ragazzi che avevano aderito. Solo due si sono ritirati. La maggior parte si era iscritta spinta dalla famiglia ma l’interesse è poi è emerso strada facendo. Arrivavano preparati, pronti a rispondere. Hanno studiato l’alfabeto e riuscivano a leggere e a scrivere alcune parole».

Un entusiasmo che le due docenti hanno visto crescere settimana dopo settimana: «Il gruppo era molto partecipe – ricorda la professoressa Ongaro – le mani sempre alzate per rispondere, venire alla lavagna, partecipare ai test. Nelle pause, si sono cimentati anche in alcuni giochi, sempre in lingua greca, mostrando attenzione e cura. Il coinvolgimento di alcuni miei studenti di quarta ginnasio, inoltre, ha permesso a questi ragazzi di comprendere l’impegno nello studio al liceo e il valore attuale dello studio classico».

Molto positivo anche il parere della dirigente del Cairoli Elisabetta Rossi: « Abbiamo proposto il progetto nato da un’idea dell’Associazione Amici del Cairoli e del suo presidente Salvatore Consolo – ricorda la dirigente – La collega della Dante si è dimostrata entusiasta e così le sue professoresse. È stato un modo per orientare i ragazzi nella scelta del percorso superiore, dando loro un assaggio dello studio liceale. La peculiarità dell’offerta è stato l’insegnamento della grammatica non fine a sé stessa ma allargata a una riflessione più ampia sulla civiltà greca e sull’eredità che ci ha lasciato».

L’intenzione è quella di proseguire magari offrendo anche ad altre secondarie di primo grado questo piccolo tuffo nel mondo antico per cercare le radici della nostra civiltà.

Da qui all’avvio del prossimo anno scolastico, però, lo scenario potrebbe cambiare se il progetto di introdurre il latino alle medie annunciato dal Ministro Valditara diventerà realtà.