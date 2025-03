Guasto all’acquedotto, acqua torbida a Gazzada Schianno

L’interruzione del servizio idrico a Gazzada Schianno, avvenuto intorno alle 17,30 di ieri, è stata “determinata da un guasto non prevedibile all’impianto di captazione e distribuzione a servizio dell’acquedotto”, informa la società Lereti .

I2l guasto è stato ripristinato nel giro di poche ore e già nella serata la distribuzione idrica è stata completamente ripristinata. L’interruzione e successiva riattivazione ha causato fenomeni di torbidità dell’acqua in alcune aree del Comune. Già nella serata di domenica sono iniziati interventi di manutenzione ordinaria e spurghi della rete, tutt’ora in corso, al fine di eliminare il fenomeno e ricondurre il servizio alle normali condizioni. Nella giornata odierna potrebbero persistere presso alcune utenze fenomeni di torbidità. Si consiglia di far scorrere il flusso prima dell’utilizzo”.

Il personale di Lereti è tuttora attivo sul territorio e sta attuando tutte le modalità tecniche per limitare il più possibile i disagi. In caso di necessità, i cittadini possono rivolgersi al servizio di pronto Intervento de Lereti, al numero 800 508 704, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.