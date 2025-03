I consiglieri regionali del gruppo PD incontreranno cittadini e associazioni il 28 marzo a Varese

Venerdì 28 marzo le consiglieri e i consiglieri del Gruppo PD Lombardia saranno a Varese, nella sede del Pirellino in via Belforte 22, per incontrare cittadini, associazioni, lavoratori e amministratori per ascoltarne la voce e portarne le esperienze in Consiglio Regionale.

Parteciperanno tra gli altri il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, il vicepresidente del Consiglio, Emilio del Bono, il consigliere del territorio, Samuele Astuti.

«Stabilire un dialogo efficace con i cittadini è il primo passo per andare incontro alle loro esigenze, comprendere in maniera approfondita le problematiche del territorio e le necessità principali. Crediamo fortemente che questi possano essere fondamentali per sostenere e rafforzare la nostra attività e la nostra vicinanza ai cittadini e alle associazioni » commenta Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd al Consiglio regionale .

PROGRAMMA:

Ore 10.00:

Incontro con parti economiche e sociali presso la sede dell’UTR Varese in viale Belforte, 22.

Ore 12.00:

Conferenza Stampa aperta ai giornalisti presso la sede dell’UTR Varese in viale Belforte, 22.

Ore 15.00:

Presidio davanti all’ospedale di Gallarate.