I giornali del gruppo V2Media protagonisti a Glocal Sud

Anche i giornali del gruppo V2Media protagonisti della prima giornata di Glocal Sud, festival di giornalismo in cartellone a Marsala (Trapani) fino a domenica 23. In particolare, il direttore di VareseNews Marco Giovannelli è stato tra i protagonisti di un incontro dedicato all’intelligenza artificiale, dove ha iniziato il suo intervento paragonando il contesto attuale al cambiamento che il giornalismo ha vissuto alla fine degli anni Duemila, con l’avvento di smartphone e social network: «l’intelligenza artificiale ci obbliga a rivedere il metodo giornalistico: non basta pensare ai click e nemmeno limitanrsi alla produzione della notizia, in ogni sua forma».

Eppure l’AI è già presente nel mondo dell’informazione: «nel 2024 esistevano in Italia 47 siti di informazione creati interamente con l’intelligenza artificiale», ha aggiunto Giuseppe Rizzuto, segretario di Assostampa Sicilia, «nelle grandi redazioni, però, ad oggi questa tecnologia è impiegata soprattutto a livello di sperimentazione». Ottimista, infine, il commento di Salvatore Li Castri, commissario di Corecom Sicilia: «dobbiamo conoscere ed utilizzare l’intelligenza artificiale. È un po’ come una Ferrari, se siamo in grado di guidarla possiamo divertirci».

La giornata si era aperta con un panel dal titolo “Giornalista e Procure”, durante il quale si è discusso del delicato equilibrio tra diritto all’informazione e giustizia. Ospiti del panel Fernando Asaro, procuratore della Repubblica di Marsala, Valerio Vartolo, avvocato e Vito Orlando, segretario Assostampa Trapani. L’incontro si è aperto con un ricordo delle vittime di mafia, tra cui diversi giornalisti (otto solo in Sicilia), oggetto anche di una mostra al centro Multimediale di San Pietro. Vito Orlando ha citato le parole pronunciate da don Ciotti a Trapani alla commemorazione delle vittime di Mafia: «Un’informazione vera è quella che serve ai cittadini senza bavagli. Senza la libertà di stampa la libertà con cammina». Una stampa che ancora oggi è sotto minaccia e fortemente limitata nello svolgimento del suo lavoro: «Dietro la scusa delle normative europee della privacy si nasconde la volontà di evitare controlli». Valerio Vartolo, avvocato, ha evidenziato la responsabilità condivisa tra magistratura e stampa: «C’è sciatteria da entrambe le parti. Il giornalismo non può essere solo l’eco delle Procure. Serve autonomia e rigore nel racconto». «Il dovere di comunicazione è parte dell’interesse pubblico – è intervenuto Fernando Asaro dal suo ruolo di Procuratore – per questo lavoriamo con Assostampa a un protocollo che garantisca una corretta e trasparente diffusione delle notizie di reato». Un “modello Marsala”, «da esportare», è stato detto. Il panel si è chiuso con un appello da parte del Procuratore Asaro di «dare maggiore fiducia alle Istituzioni presenti, magistratura compresa».