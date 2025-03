I Lynyrd Skynyrd parlano di armi, ma fortunatamente non nel senso di difenderle

La disputa su Alabama e Southern man fra i Lynyrd Skynyrd e Neil Young, come avevamo visto, si sarebbe poi chiarita in amicizia, ma non dimentichiamoci che queste cose si svolgevano cinquant’anni fa, senza le infinite informazioni di Internet. All’uscita del terzo album, quindi, c’era ancora in noi ascoltatori una certa convinzione che i Lynyrd, per quanto bravi, fossero in qualche modo espressione delle peggiori tendenze americane, tipo il rapporto con le armi. Sentire allora il refrain del primo pezzo recitare “È il Saturday Night Special / hai una canna della pistola fredda e blu: / non ti serve a nulla / se non a mettere un uomo in una fossa” era un po’ agghiacciante.

Ma ci sbagliavamo, perché Saturday Night Special è una delle più potenti “no gun song” della storia del rock, dato che si augura poi di prendere questa gente e spedirla in fondo all’oceano prima che spari anche a noi. Resta uno dei grandi pezzi degli Skynyrd, siamo praticamente all’hard rock, inserito in un album che ha il difetto di venire dopo due classici, rispetto ai quali è forse un gradino sotto. Ma comunque un gradino sopra ai dischi della maggior parte delle band di quel genere dell’epoca: non vi deluderà!

Curiosità: col termine Saturday Night Special in USA si indicavano tutta una serie di pistole a basso costo, poco affidabili e precise, che dalle statistiche della polizia risultavano le più usate nei crimini. Erano in generale di importazione, come la tedesca Röhm, ed il governo cercava di limitarne la vendita, anche per favorire i fabbricanti locali.