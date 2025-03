I ragazzi di Varese assistono ad un dibattito alla Camera dei deputati, “noi parte attiva della democrazia”

La terza e ultima giornata a Roma per il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Varese completa il viaggio alla scoperta di come funzionano le istituzioni della Repubblica.

Galleria fotografica La terza giornata romana dei ragazzi del Ccrr di Varese 4 di 5

La terza giornata della nostra visita a Roma è iniziata con grande entusiasmo: ci siamo diretti verso Montecitorio per una visita guidata alla Camera dei deputati.

Già all’ingresso abbiamo notato le misure di sicurezza particolarmente rigide rispetto ad altri palazzi visitati nei giorni precedenti: ci è stato chiesto di lasciare zaini e telefoni in una sala apposita prima di poter accedere agli spazi interni.

Una volta dentro, ci siamo diretti subito verso la Sala del Transatlantico, un lungo e imponente corridoio che collega direttamente all’aula parlamentare. Proprio mentre ci trovavamo lì, era in corso una discussione che si è conclusa con una votazione a cui abbiamo potuto assistere.

Successivamente, abbiamo visitato altre sale di grande rilievo, come la Sala della Regina, dove era esposto il modellino in legno originale dell’aula parlamentare presentato all’Expo di Milano del 1904, e la Sala della Lupa, che conserva documenti storici fondamentali: una copia della statua della Lupa Capitolina con Romolo e Remo, la bozza della Costituzione italiana e il registro dei voti del referendum Monarchia-Repubblica. Proprio quest’ultimo documento ci ha colpito particolarmente, poiché abbiamo scoperto che a Varese, nel 1946, 422.200 persone votarono per la monarchia, mentre 722.000 scelsero la repubblica.

Il momento più emozionante della giornata è stato sicuramente l’accesso all’aula parlamentare, dove abbiamo assistito a un dibattito in corso, vivendo in prima persona l’atmosfera delle istituzioni che guidano il nostro Paese.

In seguito, siamo stati accolti dall’onorevole Maria Chiara Gadda (foto sopra), che ci ha accompagnati in una sala normalmente utilizzata per le commissioni parlamentari. Qui ha risposto con disponibilità alle nostre domande, spiegandoci il funzionamento del Parlamento e l’importanza del lavoro svolto dai deputati. Le sue parole ci hanno fatto sentire parte attiva della democrazia, avvicinandoci ancora di più al mondo delle istituzioni.

Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a Filippo Tomasello, che con il suo impegno e la sua organizzazione ci ha permesso di vivere questa esperienza unica e arricchente e acui dedichiamo questa frase di Cicerone: «La vera saggezza è saper organizzare e guidare». Questa giornata ci ha dato un’importante occasione per comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni italiane e il significato della politica nella nostra società.

LE ALTRE TAPPE DEL DIARIO

A Roma i sindaci dei Ragazzi della provincia di Varese per conoscere da vicino le istituzioni

Da Varese a Roma per scoprire la Repubblica: “Che emozione entrare nell’ufficio del Presidente Sergio Mattarella”

Secoli di storia passeggiando da San Pietro a Palazzo Madama: i giovani sindaci di Varese alla scoperta di Roma